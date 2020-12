Amandi estrena su feria más atípica con la participación de 28 bodegas

Un año y ocho meses después de la anterior edición, la Feira do Viño de Amandi número 40 se estrenó este sábado con la participación de 28 bodegas amparadas por la denominación de origen Ribeira Sacra, que ofrecieron unas 60 referencias. El evento se celebró en un formato totalmente atípico, marcado por las restricciones contra el covid-19.

En abril de 2019 todo fue distinto. La fadista María do Ceo leyó entonces el pregón ante una plaza abarrotada. Nadie podía aventurar que la sucesora de la cantante portuguesa como pregonera, la actriz ganadora de un Goya Benedicta Sánchez, hablaría a Sober por medio de una proyección para reducir todo lo posible el número de asistentes al acto.

El Ayuntamiento reinventó la feria para exaltar los vinos de su subzona en tiempos de pandemia. Mascarillas, mínimo contacto y muy poca gente en el hotel Eurostars Pazo de Sober, escenario de la muestra similar al Túnel do Viño organizado otros años donde hoy tiene continuidad la jornada.

Las 28 bodegas ofrecen la posibilidad de degustar sus caldos a todo aquel que presente la invitación previa necesaria para acceder al salón. Los vinos se presentaron a una cata oficial y los premiados se darán a conocer este domingo en el acto que clausura la feria, a partir de las 13.30 horas.

El gran objetivo de celebrar la muestra en estas épocas es dinamizar las ventas de vino de Amandi de cara a la Navidad. El sector lo ha pasado mal por culpa de la pandemia, que ha tenido a muy bajo rendimiento la hostelería, la restauración y el turismo, de los que se nutre cada año.

Para promocionar el producto hubo que adaptar hasta el cartel anunciador, obra de Isabel Núñez. Su diseño estaba previsto para la feria que debió celebrarse en abril en su formato habitual. En él se ve a una vendimiadora en plena faena. La autora lo reformó y puso una mascarilla a la mujer.

El covid-19 ha obligado a replantear y modificar, si no directamente cancelar o posponer, un sinfín de actividades. La Feira do Viño de Amandi no estuvo ajena a esta circunstancia. De hecho, fue uno de los primeros eventos suspendidos en la comarca.

La primera fecha para la edición número 40 fue el 5 de abril. La convocatoria inicial de las elecciones autonómicas obligó a trasladarla al 19 del mismo mes. Luego surgió la pandemia y todas las previsiones se vinieron abajo.