Álvarez, tras dimitir un edil: "No estoy nada preocupado"

El alcalde quirogués, Julio Álvarez, declaro este sábado que no tiene "tiempo para chorradas" tras ser cuestionado por este diario sobre la dimisión del edil de Cultura del Ayuntamiento, José Luis Rivera, quien llevaba en el equipo de gobierno desde 2003.

La marcha del concejal se conoció esta semana, aunque él informó al regidor de la misma hace meses. Álvarez insistió en que no va a "perder el tiempo, porque tengo mucho trabajo que hacer" y señaló que no está preocupado. "Si alguien tiene que estarlo es la persona que dimite, no yo. Es su problema y él será quien deba explicar la situación", comentó.

José Luis Rivera informó a través de un comunicado que su dimisión se debe a una "falta de confianza no alcalde e á imposibilidade de convivir e sacar proxectos adiante no municipio". También se mostró sosprendido por la "falta de información pública do Concello de Quiroga" acerca de su marcha del gobierno local. "As dúas dimisións de membros do goberno en dous anos quedaron fóra do foco público", recalcó.

El exconcejal no descarta seguir en política. "Este non é nin moito menos un punto e final, teño moito que aportar. Quiroga é o meu pobo e continuarei traballando para melloralo", comunicó.

Tras la dimisión. Julio Álvarez no avanzó cómo quedará el organigrama de gobierno. Sí señaló que la lista ha corrido y que la sucesora de Rivera en el pleno asumirá su puesto en la próxima sesión.

El edil saliente es una persona muy conocida en el municipio. Exempleado de banca, está al frente de la agrupación de gaitas desde 1992 y es uno de los precursores de la Feira do Viño. También se encargaba de la organización de las fiestas patronales.