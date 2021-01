Los alumnos de O Courel no irán este viernes al colegio en protesta por el transporte escolar

Los alumnos del CPI Poeta Uxío Novoneyra no acudirán este viernes al colegio como protesta por la inminente contratación del transporte escolar que reducirá el número de rutas y los obligará a "facer desprazamentos máis longos para ir e voltar do colexio".

Así lo anunció este jueves la Anpa del colegio, que suma esta protesta a las otras que realizó en los últimos días. También informan de que están realizando una recogida de firmas "que xa vai preto das 3.000" y enviaron reclamaciones a la Consellería de Educación, al Valedor do Pobo y al Defensor del Pueblo.

ALCALDESA. La alcaldesa de Folgoso do Courel, la popular Lola Castro, ha arremetido contra el diseño que ha realizado la Xunta de Galicia de las rutas de transporte escolar que afecta a 30 estudiantes en este municipio.



La regidora del PP censura que la rutas escolares diseñadas por el Gobierno gallego "no son reales". "Van a tener que deshacer lo que están haciendo, porque con microbuses por las carreteras de O Courel, en algún caso carreteras que no cuentan con más de cuatro metros de anchura como mucho, no es lo adecuado", ha advertido.



Así, apunta que el Ayuntamiento "está apoyando" la reivindicaciones de los padres, mientras informa de que se han presentado alegaciones ante la Consellería de Educación y la Valedora do Pobo.



Por ello, demanda que se mantenga la situación como estaba. "Había seis rutas planteadas con taxistas de toda la vida, y eso es lo que se pide que siga como está, porque se estaba dando un buen servicio", afirma.



Sobre este extremo, la regidora alerta de "la situación en que va a quedar la gente que lleva 30 años haciendo ese servicio". "No había problemas, no hubo ningún accidente en todos estos años de servicio por parte de ninguno de estos profesionales que cubrían las rutas", concluye Lola Castro.