El miércoles 1 de diciembre abrieron las inscripciones y en solo tres horas ya eran más de 700 los amantes de las carreras de montaña que habían confirmado su presencia en el Quiroga Trail Challenge, una de las pruebas más exigentes del noroeste peninsular y que recorrerá el geoparque Montañas do Courel los días 7 y 8 de mayo de 2022.

Los aficionados a este tipo de pruebas estaban ansiosos por recuperar la cita quiroguesa, consolidada a nivel autonómico y con cada vez más presencia de corredores nacionales e incluso internacionales. Tanto es así que la cifra de participantes llegó a mil el domingo día 5 por la mañana y varios de sus circuitos (la carrera se divide en dos etapas con varias distancias cada una) ya habían completado las plazas disponibles.

Esta llegada masiva de corredores a Quiroga ha provocado que la mayoría de alojamientos del municipio hayan colgado el cartel de completo para el fin de semana del trail, cuando todavía faltan cinco meses para su celebración. El albergue de la localidad, situado junto a la salida de la carrera, suele ser de los primeros en llenarse y esta vez no ha sido menos: no queda libre ninguna de sus 150 plazas. "Los corredores saben que aquí no hay muchos alojamientos y ya llevan dos meses llamando para reservar. Esta es la fiesta del trail gallego y eso se nota", indican desde la empresa que gestiona la instalación.

El albergue da cobijo también a los numerosos voluntarios que hacen posible la prueba. Desde el establecimiento apuntan que "el trail requiere de mucho voluntariado y a ellos, por encima de todo, hay que garantizarles el alojamiento, porque vienen a trabajar duro toda la semana".

Hostales céntricos de la villa como O Rego o el Quiper ya están completos y también muestran su satisfacción por la buena acogida que tiene la prueba. "Xa temos todo cheo por xente do trail. Por desgraza, este ano temos menos habitacións por obras, pero están todas completas", dice José Luis Lemos, gerente del primero. Lemos, que también regenta un restaurante en Quiroga, destaca el impacto de la carrera en la economía local. El fin de semana de la prueba despachan más comidas que muchos otros del año gracias a los participantes y a sus muchos acompañantes y familias.

El nuevo hotel de Quiroga, con solo unos meses de vida, también tiene reservadas sus nueve habitaciones para el segundo fin de semana de mayo. Desde Casa do Estanco, que así se llama, incluso señalan que los corredores "ya estaban buscando alojamiento en A Rúa o en Folgoso do Courel". Precisamente, el teléfono del albergue courelao no paraba de sonar en la mañana de este domingo. Ana Fuentes, su gerente, afirmó que a primera hora estaban ocupadas 20 de sus 39 plazas y tenían varias reservas a punto de confirmar.

LA PRUEBA. El Quiroga Trail Challenge celebró en 2020 su séptima y, por el momento, última edición. De la mano de la empresa turística Tourgalia, la carrera experimentó un gran crecimiento en esos siete años, pasando de 90 participantes en la primera edición a los cerca de 880 que se dieron cita el pasado 2020. Entre ellos, corredores llegados de Portugal, Rusia, Alemania, Brasil o Chile.

Una de las novedades del próximo Quiroga Trail Challenge será un cambio en la organización, pues la empresa Tourgalia ha anunciado un paso a un lado. En mayo de 2022 la prueba estará dirigida por el Área de Deportes del Concello de Quiroga y el Club de Montaña Montouto.