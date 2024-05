Alexandra Seara: "A unión do consorcio é grazas a técnicos e políticos"

A Ribeira Sacra non sería o mesmo sen Alexandra Seara, as súas ideas e a súa capacidade de traballo. Por iso, e aínda que a ela lle parece unha honra non merecida, o Concello de Pantón escolleuna de pregoeira da Feria do Viño. Será este domingo ás 13.00 horas.

Como foi o inicio no consorcio?

Comecei no 2008. Estaba rematando un posgrao de Turismo de Saúde e de Interior na Universidade de Vigo e dende o consorcio pediron varios proxectos. Gustoulles o meu e entrei. Antes do posgrao traballara de adxunta de dirección de hotel na Casa dos Escudos de Vigo.

Foi duro o consorcio?

Ao primeiro houbo momentos duros. Entrei cun contrato dun ano e facía a parte de marketing, pero houbo cambios e ofrecéronme xustificar e pechar o Plan de Dinamización Turística. De primeiras dixen que non porque non tiña experiencia en temas coma a contratación pública, pero insistiron e aceptei. Estudei moito pola miña conta de lexislación e contratación pública para sacar o cometido adiante. Outro momento complicado foi cando rematou o PDT e se buscou darlle continuidade ao consorcio. No resto de Galicia diluíronse os consorcios, pero aquí pelexouse por seguir cun ente que integraba a 20 concellos daquelas, hoxe 26, dúas Deputacións e a Xunta. Houbo que facer unha proposta, un modelo de financiamento e conseguimos que o consorcio se mantivera ata hoxe.

Din que nunca colle vacacións.

Sí que as collo pero nunca apago o teléfono. A maioría das veces no consorcio estou soa e temos un número de información turística os 365 días do ano. Hai que atendelo. Tamén aproveito as fins de semana para avanzar nos expedientes o preparar cousas… Teño unha filla e tento adicarlle tempo, pero na casa sí que se queixan de que nunca descanso.

Ademais da xestión, fai de mediadora entre 26 concellos, as Deputación e a Xunta.

No consorcio sempre houbo entendemento. Eu traballei con dous presidentes, Carlos Armesto e agora Luis Guitián. Eles sempre puxeron moita confianza en min e estou agradecida. Os políticos sempre nos deixaron traballar aos técnicos, nunca tivemos trabas. Iso que lle chaman "espírito Ribeira Sacra" é mérito de todos, dos técnicos e dos políticos, que cando entran ao pleno deixan o particular fóra. Se non fora por ese espírito nunca se traballaría nunha candidatura a Patrimonio Mundial nun terreo tan complexo.



O Patrimonio Mundial dará tanto como promete?

A ver, isto non é conseguir o título e cruzarse se brazos. Hai que seguir traballando moito, pero está demostrado que estar nesa lista dá unha visibilidade e garantiza visitas. Xa sei que este é un destino delicado e que hai que ter moito coidado coa capacidade de carga dos recursos turísticos, pero temos identificadas as zonas conflitivas e as datas nas que se saturan. Hai que traballar por espallar os visitantes polo amplo territorio e ao longo do ano.