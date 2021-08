Alerta en Quiroga por robos en viviendas cuando los dueños no estaban en casa

Al menos cinco pisos de dos edificios y una vivienda unifamiliar de Quiroga han sufrido robos en los últimos días. En todos los casos se repite el mismo modus operandi, los ladrones colocan marcas en las puertas que si no desaparecen en unos días les hacen ver que la casa está deshabitada o que los inquilinos se encuentran temporalmente fuera.

Fue este el caso de una persona que trabaja por turnos en otra localidad y que, al regresar, se dio cuenta de que habían forzado la cerradura de su piso, en un bloque de viviendas situado en la Rúa Quiroga de Argentina. En ese momento dio la voz de alarma al resto de vecinos de la comunidad y la noticia comenzó a correr como la pólvora por el municipio, especialmente a través de los grupos de WhatsApp. En ese edificio se detectaron otros dos atracos.

El mensaje, que fue pasando de móvil en móvil, alertaba del patrón empleado en los primeros robos. Los cacos visitaron los edificios afectados colocando pequeños trozos de celo entre el marco y la puerta de cada piso, piezas de cinta que al abrir la puerta caen al suelo. Días más tarde, los ladrones volvían a visitar el edificio. Si el celo seguía, ya sabían que nadie había accedido al interior de la vivienda durante ese periodo.

Vecinos de otros bloques se apresuraron a comprobar sus puertas, lo que sirvió para detectar más robos en otro inmueble de una calle cercana al ver marcas de celo en las puertas. En todos los casos, excepto en uno, los amigos de lo ajeno volvieron a cerrar las puertas de los pisos. Para entrar forzaron las cerraduras, aunque no las dejaban inservibles, tan solo dañadas.

JOYAS Y DINERO. Según las fuentes consultadas por este periódico, los ladrones se llevaron, sobre todo, "joyas y dinero, pero no tocaron ni electrodomésticos ni ropa".

Se han presentado varias denuncias y la Policía Judicial se desplazó a Quiroga para investigar lo sucedido en los edificios afectados. Hay diligencias abiertas.

"Doe moito que rouben cousas con valor sentimental"

Una de las personas afectadas explicó a este diario que los ladrones "revolveron algo, pero non causaron moito destrozo" en el interior de su vivienda. Dice que lo que más les duele "é que nos levasen cousas con gran valor sentimental e, sobre todo, o feito de que entren na túa intimidade, no lugar onde nos sentimos seguros. É unha sensación moi dura", confiesa.



Viviendas vacías. Lo importante, cuenta, "é que non estabamos dentro no momento do roubo", pues de lo contrario cree que se hubiesen llevado un gran susto. Ahora esperan que las investigaciones lleguen a buen puerto para poder recuperar sus pertenencias.