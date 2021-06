Alega que trasladó dos kilos de cocaína hasta Monforte porque le daban 4.000 euros

Un acusado de transportar dos kilos de cocaína en su turismo desde la localidad pontevedresa de Cambados hasta Monforte de Lemos reconoció este martes los hechos en la Audiencia Provincial de Lugo y alegó que aceptó el encargo porque le pagaban. "Me daban 4.000 euros por ir a buscar la droga y acepté, pero no puedo decir quién me iba a pagar", dijo.

El acusado, A.L.R., recogió la droga en Cambados el 19 de julio de 2019 y la Guardia Civil le dio el alto cuando regresaba a la ciudad del Cabe. El hombre tenía previsto entregarle la droga -con la que se podría haber obtenido en el mercado ilícito un beneficio cercano a los 200.000 euros- a otro joven, con iniciales J.C.V., quien lo esperaba en una gasolinera del municipio. Este último también reconoció los hechos ante la sala.

Junto a estos dos acusados también se sentó este martes en el banquillo de la Audiencia de Lugo J.A.C.M., quien viajó a Cambados en compañía de A.L.R. Este imputado negó su implicación en la trama y aseguró que iba a comprar artículos para montar un negocio de "cosas acuáticas" y que le iba a presentar a unos conocidos a su amigo. "Yo no sabía que él iba a comprar droga. Me enteré allí, pero yo no participé en nada", insistió.

El ministerio fiscal, sin embargo, considera probado que formaba parte de la banda y solicitó para él una condena de nueve años de prisión como autor de un delito de tráfico de drogas. También pidió que abone una multa de 400.000 euros.

Los hechos ocurrieron en 2019 y con la droga incautada se podría haber obtenido un beneficio cercano a los 200.000 euros

Para los otros dos acusados, la Fiscalía solicita inicialmente sendas penas de 7 y 8 años de prisión, pero este martes les reconoció la atenuante de drogadicción -ya que ambos presentaron informes que confirmaban su adicción- y rebajó su petición a sendas penas de cuatro años de cárcel.

El ministerio público también solicitó una multa de 250.000 euros para cada uno, a sustituir por seis meses de prisión en caso de que no la abonen.