La alcaldesa de Folgoso reconoce que hay "quejas" por el médico de Seoane

La alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, ha admitido haber recibido algunas quejas de vecinos por el médico del centro de salud de Seoane, algo que ha motivado, incluso, que algunos pacientes "se vayan a otros sitios" para consulta.

Así lo ha dicho en relación a la queja presentada este jueves por el colectivo Courel Vivo ante la Consellería de Sanidade por el trato que, supuestamente, este médico da a sus pacientes.

"Yo he recibido alguna queja, pero más que por el trato por los diagnósticos", ha reconocido Lola Castro, que ha insistido en que ella no desea entrar a valorar "si hace bien o no su trabajo". "No estoy capacitada para hacerlo", ha dispuesto.

Con todo, si ha admitido que "hay diferentes quejas de pacientes que lo han hecho también por escrito por los diagnósticos, por cosas, en definitiva, que ven ellos que no están bien".

Tanto es así, ha advertido la alcaldesa, que "hay gente que se está yendo a otros sitios a consultarse y esta es una situación de la que el Sergas es conocedor porque también les llegan las quejas".

Ahora mismo, ha puntualizado Lola Castro, "se está en el proceso de cubrir las plazas vacantes. "Esperemos que de alguna forma se solucione el problema", ha zanjado la regidora.