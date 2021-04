La alcaldesa de Folgoso dice que los incendios fueron intencionados y están vinculados

La alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, ha asegurado que los dos últimos incendios forestales registrados en el municipio la pasada semana, que arrasaron 340 hectáreas, fueron intencionados y están "vinculados" entre sí, por lo que podrían ser obra de una misma persona.

Estos dos fuegos, ocurridos durante la Semana Santa –el domingo y el miércoles–, en algún caso llegaron a aproximarse a viviendas habitadas. La regidora se inclina por su "intencionalidad", dado que se produjeron a "horas en que no pueden trabajar los medios aéreos".

"A ver si la gente se conciencia de que esto no trae nada bueno", ha añadido Castro, quien también sospecha de que ambos incendios están relacionados.

En cuanto a los intereses que puede haber detrás, la alcaldesa de Folgoso se limita a señalar que "no lo puede entender". "Trato de buscarle una explicación, de que alguien tenga esta forma de pensar. No lo entiendo. Está comprobado que esto no trae nada bueno", ha abundado.

El Ayuntamiento de Folgoso do Courel se ha adherido al manifiesto que suscribe la recién creada Plataforma A Serra do Courel contra o lume, en el que también participan partidos políticos y, en definitiva, la sociedad civil de este municipio de la montaña de Lugo.