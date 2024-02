A alcaldesa do Courel denuncia que o apagón da TDT deixará sen servizo centenares de vivendas

A alcaldesa do Courel, a popular Lola Castro, amosou a súa preocupación pola nova transición na emisión televisiva a través de TDT, que pasa de SD a alta definición (HD). Indicou que centos de casas do municipio quedarán sen sinal debido a este, cualificado por algúns, apagón similar ao ocorrido no ano 2009, cando se deixou de emitir en formato analóxico. O cambio de SD a HD terá lugar o próximo día 14 e Lola Castro di que as vivendas do Courel, pero tamén os repetidores do sinal televisivo que hai no municipio, non están preparados para esta migración.

Con todo, Lola Castro solicitou unha moratoria na aplicación da medida para que os veciños afectados poidan adquirir os novos decodificadores, sobre todo sabendo, destacou, que a única empresa en España que os fabrica é Televés e que non é capaz de cubrir a demanda.

A rexedora engadiu que no Courel están cansos de sufrir "agravios comparativos" con outras zonas do territorio galego e que "por vivir nunha zona de sombra se teña que desembolsar unha importante cantidade de diñeiro para adquirir eses aparatos se se quere a televisión", ao tempo que recordou que o seu municipio segue sendo o que menos fibra óptica para acceso a internet ten en Galicia, pois este servizo só chega a dúas das 25 aldeas que hai no territorio.

Lola Castro non dubidou en indicar que con esta calidade de servizos pouco se pode facer para fixar poboación no rural galego e en especial no municipio do Courel.