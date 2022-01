El alcalde de O Saviñao confía en abrir en verano el albergue de Diomondi

En el escenario más optimista y si todas las partes arriman el hombro, el albergue de peregrinos que la Xunta de Galicia acondiciona en el palacio episcopal de Diomondi (O Saviñao), podría entrar en funcionamiento el próximo verano y dar cobertura al número creciente de peregrinos que registra el Camiño de Inverno que atraviesa la Ribeira Sacra hacia Santiago de Compostela. El cálculo lo hace Juan Carlos Armesto, alcalde de O Saviñao, que aunque llama a la cautela y explica que la última palabra en cuanto a fechas la tiene la Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo; en su papel de regidor está apremiando a las partes para que no se retrasen los plazos.

"A empresa que executa os traballos avanza a bo ritmo e mantén o seu compromiso de rematar entre abril e maio", detalla. La previsión es que en esos meses se efectúe una visita técnica para evaluar el resultado de las actuaciones y recibirlas si se adaptan a lo contratado. A partir de ahí, habría que colocar el mobiliario y decidir el sistema de gestión del albergue, pero el regidor de O Saviñao está insistiendo ante Turismo para que ese proceso burocrático y toda la redacción de pliegos se desarrolle en paralelo a la finalización de las obras.

"O que a min me gustaría é que en canto se reciban as obras xa se poida convocar o modelo de xestión", asegura Armesto. El alcalde explica que por el momento la Xunta no se ha decantado por ninguna fórmula. En los albergues públicos de los otros caminos convive tanto la explotación de las instalaciones por parte de una firma privada, como la contratación directa de albergueros. "Nós non temos ningunha preferencia de modelo, o único que queremos é que os prazos non se atrasen", dice el regidor.

Las actuaciones en la iglesia y en el palacio de San Paio de Diomondi tienen un presupuesto cercano al millón de euros. El interior del palacio se distribuyó en dos alturas. Se habilitaron cuatro dormitorios con 33 plazas en total, además de cocina, recepción, aseos y salas comunes. También se reordenó el espacio exterior del conjunto monumental.

La situación

Pocos albergues en la ruta

El de San Paio de Diomondi sería el primer albergue público de la comarca de Lemos en el Camino de Invierno y el segundo público de la Ribeira Sacra lucense. El otro está en Quiroga, es una instalación municipal que gestiona una firma privada. Hay otros dos albergues en la ruta que son privados. Uno está en Monforte y el otro en Chantada y ambos abrieron el pasado año. También está en marcha la construcción de un albergue en A Pobra do Brollón, en la Praza da Condesa, pero el proyecto está paralizado al verse afectado por una investigación a un exalto cargo de Agader (organismo que financiaba las obras) en la gestión de distintos expedientes. El Ayuntamiento trabaja en un plan alternativo para habilitar un albergue en una planta del centro escolar que está en desuso y que funciones también este año.