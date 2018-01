El alcalde de Monforte descarta que el puente viejo sea peatonal a medio plazo

El alcalde de Monforte, el socialista José Tomé Roca, descarta la peatonalización a medio plazo del puente medieval sobre el río Cabe. Este lunes indicó que le gustaría poder cerrarlo al tráfico de vehículos, pues entiende que soporta una gran cantidad de tráfico, pero que tal acción es "complicada" al carecer de un viaducto alternativo para dar servicio a las calles Hortas y Doutor Casares.



Tomé señaló que la protección del conocido como puente viejo de Monforte pasa por hacer otro para el tránsito de vehículos a la altura de la pasarela peatonal existente frente al centro de salud, en el Paseo do Malecón. Sin embargo, entiende que esta propuesta "non é sinxela de executar".



Por un lado, destacó, está la situación de que se trata de una zona afectada por la Dirección Xeral do Patrimonio, pero también por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), organismos a los que habría que pedir permiso para construir ese nuevo puente.



Por otro, estaría el problema de la financiación, pues el regidor local estima que la obra tendría un elevado coste, de alrededor de dos millones de euros, atendiendo "ao proxecto de facer unha ponte entre Aceña Nova e o barrio de Cobas que finalmente non puido concretarse, pero esa era o investimento previsto no seu día", subrayó.



RECURRENTE. La peatonalización del puente medieval monfortino es un asunto recurrente. La última vez que se habló de ello fue hace un año, cuando el grupo político Esperta Monforte, con un concejal en la corporación, insistió en tal necesidad.



Ahora ha vuelto a reactivarse a raíz de un corte del tráfico de vehículos por el viaducto con el objetivo de eliminar un bache existente en la zona que confluye con la Rúa Hortas y Praza Doutor Goyanes.



Este ha sido el momento en el que no pocos vecinos han comentado que se podía apreciar que cerrarlo a la circulación de coches no causaba perjuicios a nadie y, por el contrario, suponía un gran bien para una estructura de alto valor patrimonial.



Se trata de una opinión que no comparten los comerciantes que hay en la zona y a la que se accede directamente por el puente viejo. Como siempre que ha salido a colación este tema, señalaron que hasta que no se disponga de una alternativa, como la propuesta de viaducto entre Ramberde y O Malecón al que hace referencia Tomé, el cierre del puente medieval perjudicaría sus negocios, algo con lo que está totalmente en desacuerdo la formación política independiente Esperta Monforte.