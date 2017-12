El Partido Popular de Monforte y los cuatro exconcejales del BNG iniciarán el próximo martes contactos para echar de la alcaldía de Monforte al socialista José Tomé Roca mediante una moción de censura.



Fuentes de los dos grupos confirmaron la existencia de contactos para ello desde hace al menos una semana. Se espera, dijeron, conseguir un acuerdo de mínimos en los próximo día para desbancar "a un alcalde que non ten proxecto ningún de futuro para Monforte e que ningunea á oposición a pesares de non ter maioría absoluta".



Entre populares y no adscritos tienen la mayoría suficiente para lograrlo, nueve de los 17 ediles que conforman la corporación local monfortina. Todo depende de si llegan a un acuerdo sobre el candidato para suceder a Tomé: o bien Julia Rodríguez, del PP, o Pilar López, de los no adscritos.



La portavoz de los exediles nacionalistas, Pilar López, llegó a decir que la actitud de Tomé "é inaceptable, chulesca e de desprezo cara a todos. Isto non pode seguir así. Hai que tomar cartas no asunto e hai sintonía para elo na oposición".



Lee la información completa en la edición impresa de este viernes de El Progreso