Alberto López no seguirá como entrenador del Lemos

Alberto López no será el entrenador del Lemos la próxima temporada. El técnico tomó la decisión esta semana después de recibir, según él mismo declaró a este diario, una oferta de renovación del club monfortino. "Veo unos objetivos muy ambiciosos para un presupuesto tan corto y considero que es una presión elevada, teniendo en cuenta la exigencia de una categoría como Autonómica Preferente", indicó.

El míster se va satisfecho con la campaña actual, en la que finalizó la primera fase en cuarta posición. Este puesto le permitió mantener la categoría de forma holgada y disputar la promoción de ascenso. A falta de un partido para clausurar el curso, contra el Sigüeiro el próximo domingo en A Pinguela, los lemistas son octavos en la citada fase de ascenso, con once puntos en su casillero.

Alberto López confirmó que el objetivo que le propusieron desde la entidad es el ascenso a Tercera RFEF en un plazo de dos años. "Quieren celebrar el centenario del Lemos compitiendo por dar el salto de categoría", señaló.

El entrenador mostró su deseo de que los monfortinos consigan este éxito, pero insistió en que no le gusta "engañar a nadie y si viera que es posible cumplir con este objetivo habría renovado, pues no me da miedo asumir este tipo de retos, pero con la masa social que hay y sin ninguna empresa grande apoyando lo veo muy complicado".