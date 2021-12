Airas Moniz elabora un turrón de queso azul y en tres días vende 1.500 unidades

La quesería Airas Moniz, con sede en Chantada, ha sacado a la venta un turrón elaborado con Savel, su particular queso azul hecho con leche cruda de vaca jersey. La receta es de la cocinera santiaguesa Lucía Freitas, poseedora de una estrella Michelin. Las 1.500 primeras unidades comercializadas se agotaron en tres días.

"A maridaxe impactou moito e o resultado foi espectacular, estamos moi contentos", indica Xesús Mazaira, socio de Airas Moniz junto a Ana Vázquez y Ricardo Gómez. El éxito tiene muy sorprendido al equipo quesero, esperanzado ante las posibilidades que se abren en otros mercados y sectores gracias al turrón.

Cuenta Mazaira que lo primero fue sacar unas pocas piezas para su degustación. El sabor gustó mucho y entonces se decidió apostar por esta nueva línea de productos. "A nosa boa relación con Lucía Freitas foi fundamental. Ela é unha persoa moi creativa á que lle gustan os retos", señala el cofundador de Airas Moniz.

LA RECETA. Este turrón chantadés está elaborado con una base de leche de vaca jersey, frambuesa liofilizada, galletas de avena, chocolate blanco, mantequilla y queso azul Savel. El resultado es una combinación de sabores muy interesante para añadir a las típicas cestas de productos navideños.

El año que está a punto de expirar ha supuesto de nuevo numerosos premios para Airas Moniz

"O que máis sorprendido nos ten é a alta demanda. As vendas foron a un ritmo vertixinoso e non nos parecía fácil, porque un turrón de queixo azul non é un produto habitual de facer nin de ver", relata Mazaira.

Lo cierto es que Airas Moniz, cuyos quesos llevan tiempo muy asentados tanto en la restauración como en las casas, ha llamado poderosamente la atención con este producto. Muchos se han interesado por él para confeccionar cestas de Navidad o cocinar nuevos postres.

UN AÑO DE ÉXITOS. El turrón ya forma parte de la importante lista de productos presentes en el mercado con el sello de Airas Moniz. La firma chantadesa estrenó elaboraciones con Terra, un queso de pasta blanda, y Savel, que en 2019 fue considerado el mejor queso azul de España en el Salón Gourmets de Madrid.

El año que está a punto de expirar ha supuesto de nuevo numerosos premios. Entre ellos se encuentra una medalla Super Gold obtenida en los World Cheese Awards, que se celebraron en Oviedo a comienzos del pasado noviembre y que reunieron a 4.000 marcas queseras de todo el mundo.

El proyecto de Airas Moniz fue, además, merecedor de un reconocimiento por parte del periódico catalán La Vanguardia, que le entregó el premio Comer en honor a la contundente apuesta de Mazaira, Vázquez y Gómez por la ecología y la sostenibilidad.

Por otro lado, 2021 ha sido el año de nacimiento de la primera mantequilla fabricada con leche de vaca jersey en España. Su nombre es Chantada, como el municipio que vio nacer este proyecto allá por 2010, cuando los impulsores empezaron a comprar animales, formarse y recuperar tierras.