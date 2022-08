Aínda é nova a terra dos eidos do Courel

Os eidos, dicía Novoneyra, son "os lugares íntimos, os máis convividos, dos que se ten longa experiencia, hábito de longa presencia, os que un leva estampados dentro". Con ese nome quixo o poeta titular un libro que non deixaría nunca de escribir, e con ese nome quixo a Fundación que coida do seu legado en Parada do Courel celebrar un festival que convida a regresar a eses eidos e que cumpriu, a pasada fin de semana, sete edicións.

O souto da Rubial, un dos moitos que fixeron de cinto contra os lumes de xullo, abriu as portas deste encontro coa exposición Queimados, de Federico García Cabezón. O fotógrafo e amigo de Novoneyra expuxo, sobre cada castiñeiro vivo, as fotos dos castiñeiros queimados polos incendios que vivira a serra hai tres décadas. "O que reduce o home é o mesmo que reduce o bosque, o souto. Unha crecente confusión sobre o límite do colectivo", escribira Novoneyra no ano 1991 para esas fotografías, palabras que alí podían lerse coma se fosen escritas para o 2022.

Inauguración de 'Queimados', no souto. XABIER V. PUMARIÑO

Branca Novoneyra conduciu a homenaxe que cada ano se lle dedica a Carlos Oroza, poeta que viviu longas tempadas na Casa da Fonte nos anos setenta. "Coidamos do legado de Carlos coma se fose noso", indicou a filla do poeta do Courel, que nesta edición estivo acompañada do seu último editor, Javier Romero, e de Nacho Fernández Rocafort. Foi este poeta, editor e tradutor o encargado de despregar un diálogo xeneroso con el a partir, entre outras referencias, da antoloxía 8 poetas raros, publicada no ano 1992 por Árdora -á que Fernández está vencellado- e que incluía a Oroza dentro desa escolma de poetas que respiraron nunha certa distancia para alimentar a súa obra, heterodoxos, excéntricos. Os editores dese libro mítico, José Luis Gallero -que tamén editou, no ano 2010, Os eidos en castelán no mesmo selo- e José María Parreño, estiveron presentes no festival, ao que tamén estaba convidado outro daqueles raros, Joseba Sarrionandia, nome fundamental das letras vascas, que finalmente non puido acudir.

Xico de Carinho. XABIER V. PUMARIÑO

As lecturas do sábado contaron co mesmo Gallero, Pura Tejelo, Manuel Rivas e Lupe Gómez, poetas que teñen "unha vinculación íntima, estreita e verdadeira con Uxío e coa súa obra", segundo indicou Branca Novoneyra. Nese curral sobre o que xiran as distintas estancias da casa, baixo a paneira, Gómez leu unha carta íntima a Novoneyra. "Todos os paxaros antigos das montañas pousábanse nas nosas mans cando tomabamos café xuntos ou ía visitarte á túa casa", lembraba a poeta que o tivo por mestre e amigo."Nesta psicoxeografía dos eidos é por onde se abre a boca da literatura. Sempre andamos á procura dese lugar seminal, que está aquí. Parada é o punto cero", comentaba Manolo Rivas.

A palabra poética cruzou tamén ese curral ao día seguinte, cun micro aberto á comunidade do festival e no que foi emocionante a participación de Elba Rey, viúva de Novoneyra, co poema sobre os trobadores medievais cos que el falaba "coma amigos", dicía ela.

Poesía no souto. XABIER V PUMARIÑO

E seguiu a palabra, na música da extraordinaria presenza de Ruper Ordorika, quen celebrou, nos anos oitenta, a publicación de Os eidos en éuscaro, da man de Koldo Izaguirre, ou na de Xico de Carinho, que fixo soar a harmónica con Alberto Mundi Trío, entre moitos outros.

Bruno Arias e Pilar Astray presentaron os seus traballos no cine, e Xabier Vázquez Pumariño, como cada ano, guiou unha ruta ornitolóxica polas aves da poesía de Uxío. "Paxaros voando/ o ámeto do canto", escribiu o poeta, e así tamén foi o Festival dos Eidos, o emocionante encontro nun espazo aberto pola voz da palabra.