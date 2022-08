El ahorro, también en los "jackets"

Una joven estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Univeridade de A Coruña (UDC) ha puesto en marcha un proyecto académico que investiga la reducción de costes en los parques eólicos situados en alta mar.

Noelia Fernández, natural de Chantada, se decantó por esta investigación durante la asignatura de Proxecto técnico, del Máster. En este campo se inició su tutor y ella ha dado un paso más allá. Actualmente, se encuentra en proceso de elaboración del Traballo de Fin de Máster (TFM) acerca de este tema.

Noelia investiga los jackets, como se denomina a las plataformas en las que se asientan los parques eólicos situados en alta mar, y se ha centrado en los de tres apoyos, comparando su rendimiento con los habituales, de cuatro. Sobre los segundos hay diversas investigaciones previas, pero los primeros suponen todavía un campo poco explorado.

"Foi un dos traballos que me propuxeron que máis me chamou a atención, polo visual que é e por ser un tema de actualidade, con todo o que supuxo a guerra de Ucraína, por exemplo, e a suba do prezo eléctrico", explica la estudiante, quien añade que en la actualidad "non hai un criterio definido en función do número de patas que teñan os jackets".

El tema ha sido subrayado por la UDC por su innovación. Noelia Fernández obtuvo diseños optimizados para estas estructuras de tres apoyos (su tutor hizo la tesis sobre las de cuatro), consiguiendo importantes reducciones en la cantidad de acero necesario y, por tanto, en el coste material. Además, según subraya la estudiante, la huella de carbono que deja a su paso es menor.

También supone un ahorro a la hora de transportarlos. "Van de pé nos barcos, polo que ao ser máis pequenos gáñase espazo", indica Noelia Fernández.

CONCLUSIONES. Gracias a los modelos optimizados, la estudiante comprobó cómo disminuyendo la cantidad de acero aumenta el tamaño del jacket, un crecimiento debido a unas barras más delgadas y que también genera una mayor estabilidad al parque.

El proyecto le supuso a Noelia Fernández un año y medio de trabajo que ahora empieza a dar frutos. Es un sector que le interesa y en el que queda mucho por descubrir e investigar.

"Está pouco explorado, pero paréceme interesante porque falamos dun recurso renovable e xa hai proxectos en marcha coa intención de instalar parques eólicos no mar. En Canarias teñen un xenerador e en País Vasco e en Portugal contan con prototipos de estruturas flotantes", destaca la estudiante chantadesa.

MÁS DATOS. El trabajo, presentado el mes pasado, sirvió a Noelia Fernández para iniciarse en la investigación. Estuvo dirigida durante la labor, resaltada por la propia UDC, por los profesores Ignacio Colominas e Iván Couceiro.

Los jackets, como destacaron desde la universidad coruñesa, garantizan la estabilidad del parque eólico en mitad del mar durante toda la vida útil. Están formados por tubos soldados de grandes dimensiones, que pueden alcanzar hasta 85 metros de altura.

Una realidad desde hace una década