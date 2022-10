Finaliza la sexta edición del Espazo Coworking Ribeira Sacra

La sexta edición del Espazo Coworking Ribeira Sacra ha llegado a su fin. Tras meses de formación y asesoramiento en las instalaciones de Expolemos, a los emprendedores les toca volar en solitario para convertir sus proyectos en modelos de negocio.

La última sesión del Coworking tuvo lugar este lunes en el centro cívico de Monforte. Allí se presentaron 16 de las 18 iniciativas participantes en esta edición del programa. Dos no pudieron acudir a la cita. El coordinador de la plataforma, Alfonso Martínez, explicó que por medio del Coworking se han consolidado en los últimos años en la comarca unas 15 empresas.

Los proyectos

Entre las iniciativas participantes se encuentra A Maruxiña, una granja ecológica de gallinas impulsada por Santiago Rodríguez Estévez. Por otro lado, Ana Sofía de Sousa Pereira ha apostado por una consultoría sobre economía circular.

MOD (Modular Hotel) fue diseñado por Emilio Mosquera Vázquez como un lugar de hospedaje en contacto con la naturaleza. También al turismo va dirigido As Laxes, de Diego Bayo Núñez, el primer establecimiento 100% inclusivo de la Ribeira Sacra.

Por su parte, Mayra Lamas Barrio ha emprendido Lamasdulce, un taller especializado en la elaboración y decoración de galletas personalizadas.

Antonio José García Varela está detrás de Bungalows Piñeira, el primer glamping de Monforte, mientras que Ensácrate es la idea de Jesús Ángel Noya Beltrán para instalar cinco bungalows en las laderas de los cañones del río Miño, con vistas al Cabo do Mundo.

Casa do Curuxo Winehotel es un establecimiento de nueve habitaciones con bodega y marca de vinos propia impulsado por Óscar González López. Noelia Rodríguez Álvarez creó Solpor Camper Park, un área de autocaravanas, caravanas y campers en Sober. Triskel Dog, de Silvia Vázquez de la Horta, es una escuela canina e Ingerfocus, de Ingeremilo Rietveld, un servicio para dotar al sector turístico y hostelero de competencias en inglés.

Lucía Lamas López ha pensado en Ganesha, un centro de yoga orientado a los trabajadores y Andrea Franco Segura ha lanzado Desayunos Cultural, que llama a empezar el día de forma artesanal y con producto autóctono. María Pilar de Dios Fernández diseñó Souto dos Bicos, agroturismo de hospedaje; Ana González Pérez promueve Soiña, de cosmética natural; y Carlos Fernández Rodríguez, Demencia Vermut, de elaboración de esta bebida con uva mencía.

Por último, José Carlos González Pérez ha desarrollado Cividade, de gestión de alojamientos turísticos; y Claudia Caterina Valcárce Sánchez, Puravide, de viajes en barco por el cañon del Sil.

Hablan los emprendedores ¿Recomienda la experiencia del Coworking?



► Santiago Rodríguez, impulsor de la granja de gallinas A Maruxiña: "A idea tíñaa clara e tamén a normativa vixente. O Coworking foi unha gran axuda en aspectos financeiros e relacionados co marketing. Recoméndollo a todo aquel que teña unha idea planificada pero non saiba como executala. A miña granxa estará no Saviñao".



► Noelia Rodríguez, impulsora del área de Solpor Camper Park Experience: "A la par que el Coworking, mi prima Cristina Rodríguez y yo hemos ido montando nuestro negocio. Nos resultó muy útil la plataforma, porque según nos surgían las necesidades las íbamos resolviendo. Hemos apostado por Bolmente, en Sober, para instalar nuestra empresa".



► Diego Bayo, impulsor de Refuxio As Laxes, de turismo inclusivo: "Empecé muy nervioso el Coworking, pero según avanzaba me fui dando cuenta de que es como moldear una pieza de barro. Estoy muy agradecido porque hemos adquirido conocimientos de finanzas y marketing para abrir el refugio As Laxes el año que viene en Telleiros, Sober".



► Mayra lamas, impulsora de Lamasdulce, de galletas personalizadas: «Ha sido duro, porque se ha alargado más de lo previsto y hemos tenido que trabajar muchísimo, pero es un placer haber participado en el Coworking. Ha sido como volver a mi época de estudiante, con trabajos y exposiciones. Mi taller estará en Monforte, en la Rúa Corredoira".