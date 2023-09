El agua de la traída de Brollón no es apta para beber por las tormentas y los arrastres

Las últimas tormentas y el estado de los montes tras los incendios del año pasado provocaron arrastres que están llenando de lodo los ríos Loureiro y Lor, que abastecen de agua a gran parte del municipio de A Pobra do Brollón.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se vio obligado a emitir dos bandos en los que se recomienda, hasta nuevo aviso, no consumir el agua del grifo en las zonas de Barxa de Lor, Pereiro, Domiz, Recemunde, Tudriz, Martul, Vilardeperas, Lamaigrexa, Castroncelos, Vilarmao, Pino, A Estación, Cereixa, Abrence, Frieira, Pinel y A Pobra do Brollón. También estaban indicadas Eixón y Fornelas, pero actualmente ya no son zonas afectadas.

El alcalde, el nacionalista José Luis Maceda, indicó que "o noso concello é vítima dunha situación derivada dunha grave crise medioambiental". Añadió que es previsible que "nos vindeiros días mellore o estado da auga; pero esta situación seguramente se vai repetir ao longo do outono-inverno" a causa de una situación derivada de una grave crisis medioambiental.