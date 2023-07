Afrontan nueve años de cárcel por extorsionar a un vecino de Chantada

Tres acusados de robar y extorsionar a un vecino de Chantada, al que uno de ellos le reclamaba una deuda de dinero, afrontan 9 años de prisión cada uno y otros 11 años y medio de alejamiento de la víctima. La vista oral por esta causa se iba a celebrar este miércoles en el juzgado de lo Penal número 2 de Lugo, pero fue suspendida debido a que está de baja la letrada de uno de los procesados.

Los acusados son dos ciudadanos dominicanos y uno venezolano. En las Navidades de 2018 uno de ellos acudió al bar de Chantada en el que trabaja la hermana de la víctima y le advirtió que si él no le pagaba la deuda pendiente "que se cuide de que no amanezca con una pierna rota o con una puñalada, que se ande con mucho cuidado, conmigo no se juega".

En enero de 2019 los tres acusados, junto a otra persona no identificada, presuntamente abordaron a la víctima cuando se dirigía a su casa por la calle, le agredieron y lo metieron a la fuerza en un vehículo. Le robaron 500 euros y lo llevaron hasta su casa. Le obligaron a que les abriese la puerta amenazándolo con dos revólveres y le sustrajeron su DNI, su teléfono móvil y tres cadenas doradas.

Entonces llamaron a la madre de la víctima y le dijeron: "Tenemos agarrado a tu hijo y queremos 2.000 euros". Esta se negó a pagar. Entonces le exigieron a él 4.000, si no lo matarían. Este les abonó 500, que le envió un familiar desde la República Dominicana, para que le devolviesen el pasaporte.

Tras denunciar el caso. La Guardia Civil registró las casas de los detenidos. Hallaron drogas y más de un centenar de cartuchos de diferentes calibres, lo que originó la apertura de otra causa que está investigando un juzgado de Ourense.