La presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Isabel Pardo de Vera, presentó en la casa consistorial de Monforte el proyecto de modernización y mejora del corredor ferroviario Ourense-Monforte-Lugo, en el que se invertirán 546 millones de euros.

El gran objetivo es ampliar la fiabilidad y competitividad de la línea, dada la incorporación del tramo Ourense-Monforte al corredor atlántico de mercancías y a la implementación de la conexión de Lugo a la red de Alta Velocidad.

Pardo de Vera repasó junto al secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sergio Vázquez Torrón; y el alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, las actuaciones previstas. Entre ellas no están las variantes de Rubián y Os Peares, pensadas inicialmente para acortar los tiempos de viaje.

El proyecto anunciado por Adif incluye la supresión de un total de 35 pasos a nivel en Ourense, Monforte, Sarria y Lugo

La propia presidenta de Adif descartó esta posibilidad. Según Pardo de Vera, el tiempo de ahorro que daban esas variantes en los estudios informativos "era de poco más de 20 minutos". Además, en el caso de la de Os Peares, en la que el ahorro no llega "ni a diez minutos", se produciría un impacto medioambiental que, unido a las nuevas medidas de protección, implicaría unos exámenes geotécnicos muy complejos, que necesitan de varios años de desarrollo.

La variante de Rubián, dijo Pardo de Vera a este diario, parece tener menos requerimientos, pero aun así se tomó la decisión de modernizar la red primero para no condicionar la conexión de Lugo a la red de Alta Velocidad. "Mi obsesión era coger la línea entera, renovarla, electrificarla y ponerla en la malla de red, porque si no nos quedamos fuera", señaló la presidenta de Adif, quien añadió que los trámites para esas variantes conllevan "todo tipo de peros, es un entorno a proteger y a valorar al que le creas unas cicatrices y unos impactos".

Por esta razón, en opinión de Pardo de Vera, era preciso analizar si merecía la pena, teniendo en cuenta los tiempos que se barajaban, proceder a estas operaciones. "Los estudios informativos van a llevar muchos años y esto no podemos demorarlo", concluyó la presidenta de Adif.

Pardo de Vera: "La movilidad es actriz principal del enriquecimiento de personas y territorios"

ACTUACIONES. La electrificación propuesta supondrá la reducción de costes operativos y un aumento de las prestaciones que repercutirá en más competitividad del ferrocarril respecto a otros modos de transporte. También sumará en la lucha contra el cambio climático y la descarbonización del planeta.

El proyecto enmarca igualmente la renovación de 104 puentes, doce pasos superiores, nueve estaciones y 21 túneles, entre los que se incluye el futuro de Oural, cuya construcción se encuentra todavía en fase de licitación.

Adif ha diseñado, además, renovaciones de infraestructura y vía, la ampliación de dos vías de apartado en Monforte, el puerto seco y Os Peares que permitirán la circulación de trenes de 750 metros, la supresión de 35 pasos a nivel (dos en Ourense, cinco en Monforte y 14 tanto en Sarria como en Lugo) y otra variante de trazado continuación de la variante de A Pobra de San Xiao, así como nuevas instalaciones de seguridad y control de tráfico y telecomunicaciones.

Tomé: "O investimento cobra gran significado polo esquecemento a Lugo entre o 2011 e o 2017"

LOS PASOS A NIVEL. Hace años que en Monforte se reclama su eliminación. Hay cinco y son todos ellos urbanos. En junio del año pasado, el Ayuntamiento y Adif anunciaron casi seis millones de euros para acabar entre finales de 2022 e inicios de 2023 con los de las calles Rioseco y Juan Montes.

Los otros cuatro en funcionamiento se hallan en A Florida, Valle-Inclán, Escultor Francisco Moure y O Reboredo. Estos pasos a nivel han provocado múltiples problemas en forma de atropellos y accidentes, algunos mortales.

Con estas actuaciones, Adif quiere contribuir al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre ellos se encuentran el impulso de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad o el dar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles. El crecimiento económico, la suma de puestos de trabajo y la eficiencia energética han sido otros de los aspectos a tener en cuenta.

Por otro lado, los proyectos para suprimir pasos a nivel, todos en fase de supervisión, son compatibles con el resto de obras y, según anunció Adif, su realización "no condiciona el ritmo de ejecución de estas".

Vázquez Torrón: "En poco más de dos años, este Gobierno ha triplicado los datos de licitación en la provincia"

EXPECTACIÓN. La presentación de este ambicioso proyecto, con una de las mayores inversiones en el sector ferroviario que se recuerdan en la provincia de Lugo, se siguió con enorme interés en Monforte. El alcalde no dudó en calificar de "histórica", tanto para la ciudad como para la provincia, la jornada.

Tomé fue el primero en intervenir. "Grazas ao traballo e compromiso do Goberno de España, Lugo volve estar no mapa das infraestruturas de Galicia e de España", remarcó. El regidor y presidente de la Diputación añadió que la inversión "cobra especial significado despois do esquezemento e o desprezo absoluto ao que someteron a Lugo os gobernos que houbo no noso país entre os anos 2011 e 2017".

José Tomé fue muy duro con los ejecutivos anteriores al actual al subrayar que no hicieron "nada" por la provincia en materia ferroviaria. El alcalde de Monforte y presidente provincial matizó que solo "paralizaron o que xa estaba en marcha, algo constatado nos seus informes polo Tribunal de Contas". Puso como ejemplo "a ruptura do contrato da estación intermodal de Lugo para a chegada do Ave. A situación foi tan grave que ata houbo que indemnizar a empresas por non facer nada, porque se romperon os contratos".

Por su parte, el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sergio Vázquez Torrón, destacó que la inversión supone el "renacer del ámbito ferroviario en Lugo". Además, anticipó un "gran año" para las infraestructuras.

"Estamos sacando a esta provincia del olvido y del rincón de las promesas. Pasamos del "voy a hacer" al "hacemos" y la prueba es que en los Presupuestos Generales del Estado hay un incremento del 91% en las inversiones respecto al ejercicio anterior", destacó Vázquez Torrón.

El secretario general añadió que en poco más de dos años, los datos de licitación en la provincia de Lugo "se han triplicado". Torrón apuntó que se ha pasado, en este sentido, de 132 millones de euros entre 2006 y 2018 a 303 millones entre 2018, cuando entró el PSOE al Gobierno, y el vigente 2021.

La última en tomar la palabra fue Pardo de Vera, que procedió a una extensa presentación de los aspectos más técnicos de la iniciativa. La presidenta de Adif subrayó que para el administrador "la movilidad excede al acotado concepto de transportes y viajeros y bienes" y añadió que es un factor fundamental "de igualdad y cohesión territorial, transversal a sectores que determinan la mejora de nuestra sociedad, como el tejido productivo, el turismo, la cultura o el conocimiento".

Isabel Pardo de Vera concluyó que la movilidad "es actriz principal del enriquecimiento de personas y territorios" y apuntó que al conocer la red de la que se dispone "todos los agentes implicados podemos interactuar para concebir el patrón y modelo de territorio que queremos, como ya se está trabajando en otros ámbitos".

Enfado de la Xunta por no ser invitada

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, manifestó el enfado de la Xunta de Galicia por no haber sido invitada al acto que tuvo lugar en Monforte. A su juicio, la presencia del Gobierno gallego en la presentación del proyecto de mejora de la línea entre Lugo y Ourense habría sido "o lóxico, o leal e o institucionalmente correcto".



Ethel Vázquez declaró que haber participado en el acto de Monforte les habría proporcionado "información de primeira man" y se mostró preocupada por el retraso de la llegada de la alta velocidad a Lugo. "O ministro Ábalos comprometeuse a poñela en servizo neste 2021, polo que leva anos de retraso", destacó la conselleira. Vázquez concluyó que las obras para habilitar la red "non están en servizo, senón en licitación, e non hai actuacións importantes en marcha".