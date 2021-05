Ada Home, para conseguir un hogar aún más confortable

Sandra Illanes tiene a sus espaldas cuatro años de trabajo en un estudio de decoración. Todo ese tiempo le sirvió para darse cuenta de que la gente cada vez se fija más en el interiorismo, la decoración de aquellos espacios en los que pasa la mayor parte de su tiempo. La pandemia aumentó, si cabe, la importancia de la decoración de los hogares, pues todo el mundo quiere sentirse cómodo y a gusto en su casa.

A eso se dedica Ada Home, la tienda inaugurada por Sandra en Monforte. El local abrió sus puertas hace solo unos días en la Rúa Cardenal, justo enfrente de la parada de taxis, pero la propietaria ya puede realizar un balance muy positivo de la puesta en marcha de su negocio. "Estoy encantada. A la gente le gusta mucho la tienda, entra y me da la enhorabuena. Además, no es solo curiosidad, también he podido hacer ventas", dice Sandra Illanes.

El establecimiento donde se ubica Ada Home llama mucho la atención gracias al gran escaparate, que permite ver desde la calle un negocio decorado con el mismo buen gusto que luego se ofrece a los clientes. Sandra pone a disposición desde obra nueva a reformas y asesoramiento.

Todo ello es un complemento al estudio citado con anterioridad, llamado Studio Andeco, que sigue en marcha. Junto a Sandra hay un fantástico equipo de arquitectos conformado por Susana López y Ramón Álvarez, que facilita mucho la labor de decorar el interior de su casa al cliente, que no tiene que ocuparse de absolutamente nada.

SERVICIOS. En Ada Home, un nombre con el que Sandra rinde homenaje a sus tres hijos (Ada son las iniciales de Adrián, Daniela y Aitana), se encargan de conseguir el material necesario y requerido por quien apuesta por sus servicios. Se trabajan marcas nacionales en un abanico de precios muy amplios que permite llegar a todo tipo de público.

Artículos de decoración, papel pintado, suelos, murales o porcelanas están a la orden del día en Ada Home

En la tienda hay igualmente una zona reservada para atender a los clientes. Este espacio está dedicado a trabajos de asesoramiento y atención más personalizada.

Todos los elementos que contribuyen a crear una casa más propia y personal donde sentirnos a gusto están a disposición en Ada Home. Mobiliario, estores de screen, productos de decoración, papel pintado, suelos, porcelanas o murales son solo algunas de las múltiples posibilidades que Sandra Illanes ofrece en su local.

Los murales, por ejemplo, son elementos muy demandados desde hace algunos años. De hecho, nada más entrar a Ada Home uno se fija en el impresionante safari que decora una de las paredes. Es una tendencia, como muchas otras, que pueden adquirirse de la mano de Sandra Illanes, siempre atenta a las novedades que va sumando un mercado al que la pandemia no solo no ha mermado, sino que ha contribuido a que experimente cierto crecimiento.

"El sector está poco afectado porque la gente ha tenido que estar más en casa. Por eso se ha notado cierto auge", afirma Sandra Illanes, en un ejemplo más de la importancia que han cobrado los hogares y su decoración en unos tiempos en los que ha tocado salir menos a la calle, tener menos contacto físico y limitar la vida social a las videollamadas.

También se ha notado la pandemia en el tipo de vivienda que se trabaja en Ada Home, igualmente especializada en ayudar a decorar casas antiguas o inmuebles en el rural. Otra vía más que abarca un negocio centrado en que el hogar sea un fiel reflejo de la personalidad de quien lo habita y así sentirse bien cobijado en su interior.

Más datos

Horario

▶ Ada Home abre de lunes a viernes entre las 10.00 y las 13.30 horas, por las mañanas; y las 16.30 y las 20.00 horas, por las tardes. Los sábados está disponible de 10.00 a 14.00 horas.



Redes sociales

▶ El negocio está presente en Instagram y Facebook, con todo tipo de información y detalles sobre su trabajo. También es posible hacer encargos por esta vía.



Contacto

▶ Sandra Illanes tiene disponible para hacer cualquier tipo de consulta el número de teléfono 982.00.94.07.