Lo acusan de violar a una joven y dice que no estuvo con ella "nunca jamás"

Un vecino de Monforte de 41 años, con iniciales M.H.V.P., se enfrenta a una condena de siete años de prisión por violar supuestamente a una joven discapacitada en el campo de la feria de Monforte.

El hombre negó este jueves los hechos en el juicio, que se celebró en la Audiencia Provincial de Lugo, y aseguró además que "nunca jamás" había hablado ni quedado con la denunciante. "No la conocía de nada. Solo la vi cuando me enteré de que me había denunciado y fui al centro, donde tenía varios amigos, para contarles lo que me había pasado e intentar que ella retirara la denuncia, ya que era todo mentira", dijo.

El hombre explicó además que había tenido "una novia" en el centro de discapacitados donde residía la víctima y achaca la denuncia "a algo que pudieran hablar las dos, ya que se hicieron amigas", dijo. La fiscal le preguntó también por los restos de su semen que aparecieron en las muestras recogidas de la víctima y el hombre respondió que "era imposible".

La joven, por su parte, mantuvo la acusación y aseguró que ella "no quería" mantener relaciones sexuales con el acusado y que, tras la supuesta agresión, se escapó corriendo al hospital para contarlo.

El acusado declaró que no conocía a la chica hasta que lo denunció, pero la joven declaró que los presentó una amiga de ambos

"Me lo presentó una amiga, pero era muy mayor para mí. Me dijo que era muy bueno, pero me hizo esto", apuntó. La chica ratificó así los alegatos de la fiscal, quien mantiene que en la mañana del 29 de mayo de 2019, el acusado acudió a las inmediaciones de un centro para personas discapacitadas de la ciudad del Cabe, donde residía la víctima, y le dijo que la acompañara a dar un paseo, a lo que ella accedió.

El acusado la llevó entonces hasta el campo de la feria de Monforte y allí, "movido por el ánimo de satisfacer sus instintos libidinosos, y aprovechándose de la discapacidad de la víctima", le bajó la ropa y la violó.

En la vista oral también prestaron declaración los agentes de la Policía Nacional que hablaron con la joven en el hospital. Según explicaron, la chica se expresaba "con dificultad", pero relató la agresión.

Los agentes añadieron que también les contó que el hombre la había amenazado con una navaja para que no contara nada, aunque ella negó este aspecto en el juicio. Además, les dijo que el día anterior también "la había forzado" otro compañero del centro, pero que no lo iba a denunciar.

La acusación pública explica en su escrito que la joven presenta un "déficit intelectual y un trastorno mental grave" que no le permite consentir y comprender las implicaciones de un acto sexual. El acusado, por su parte, padece un trastorno mental leve, "sin que tal patología afecte a su capacidad intelectual".