Tres acusados de un asalto con pistolas en Chantada afrontan penas de 9 años

Tres ciudadanos de origen dominicano se enfrentan a sendas penas de nueve años de prisión por agredir y robar a punta de pistola a un vecino de Chantada por un supuesto ajuste de cuentas. El juicio por este caso se iba a celebrar este martes en el Penal número 2 de Lugo, pero finalmente se aplazó debido a que una de las abogadas no pudo asistir por un problema médico.

Según expone el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, el día 24 de diciembre de 2018, uno de los acusados acudió a un bar del municipio y le preguntó a la camarera por su hermano. La joven le explicó que estaba de vacaciones y el acusado, "con ánimo de infundir temor", le dijo: "tu hermano me debe dinero, que se cuide de que no amanezca con una pierna rota o con una puñalada; que se ande con mucho cuidado, que conmigo no se juega".

Con posterioridad a estos hechos, sobre las dos de la madrugada del 19 de enero de 2019, el joven al que estaban buscando regresaba a su domicilio caminando por la Praza Buen Jesús y los tres acusados –junto con un cuarto individuo que no fue identificado– se aproximaron a él a bordo de un vehículo y se bajaron del mismo. Acto seguido, comenzaron a golpearlo y le obligaron a introducirse con ellos en el coche. Una vez en el interior, los acusados continuaron atacando al joven y le robaron un total de 500 euros en metálico.

Tras apropiarse del dinero, los tres imputados llevaron a la víctima hasta su domicilio y le obligaron a que abriese la puerta, "exhibiéndole para ello sendos revólveres, con ánimo de atemorizarlo". En el interior de la vivienda, según el relato de la Fiscalía de Lugo, los asaltantes le exigieron a la víctima más dinero y se apropiaron de su pasaporte, su DNI, un teléfono móvil Iphone y tres cadenas doradas.

Amenazas

Además, usaron el móvil del joven para llamar a su madre y decirle: "tenemos agarrado a tu hijo y queremos 2.000 euros", obligando a la víctima a ponerse al teléfono para que le pidiese él mismo el dinero. Sin embargo, la progenitora se negó a pagar ninguna cantidad, por lo que los acusados le reclamaron al joven la cantidad de 4.000 euros, al mismo tiempo que le decían: "no te matamos porque vas a pagar el dinero antes del día 30 y nos vas a buscar el dinero en tres días". Seguidamente, los acusados bajaron a la víctima al portal del domicilio, le propinaron una patada y se marcharon.

La acusación pública mantiene que, en los días posteriores, los acusados se pusieron en contacto con el agredido y le pidieron 500 euros si quería recuperar su pasaporte. La víctima accedió y abonó esa cantidad a través de un familiar mediante una transferencia bancaria en la República Dominicana, por lo que le devolvieron su documentación.

Por estos hechos, el ministerio fiscal considera que los tres acusados son autores de un delito de robo con violencia y de otro delito de extorsión, por los que pide sendas de nueve años de prisión, cinco de ellos por el primer delito y los otros cuatro por el segundo. Igualmente, los acusa de un delito leve de lesiones, por el que se enfrentan a multas de 900 euros. Para uno de los acusados, la Fiscalía de Lugo solicita también otra multa de 900 euros por un delito leve de amenazas.

La acusación pública pide que los tres imputados sean expulsados del país una vez que cumplan la mitad de la pena que se les imponga. Solicita además que no se puedan aproximar al perjudicado durante seis años y medio y que le paguen una indemnización de 1.000 euros por daños morales y otros 200 euros por las lesiones que le ocasionaron, además de devolverle los 500 euros que presuntamente le robaron.

La Guardia Civil encontró droga y munición de armas cortas y de guerra

En el marco de la intervención que permitió el arresto de los acusados, denominada Operación Waillit, los agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo varios registros domiciliarios en las viviendas de los sospechosos y de alguno de sus allegados, donde localizaron drogas, útiles relacionados con el tráfico de estupefacientes y municiones de armas cortas y de guerra.



Objetos de la víctima

Los guardias que llevaron a cabo la investigación encontraron además en los domicilios varios objetos personales que supuestamente pertenecían a la víctima.