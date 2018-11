Acuchilla a su pareja para defenderse de una presunta agresión machista en Monforte

Un monfortino de unos 50 años de edad ingresó en la madrugada del sábado en el hospital comarcal de Monforte con un corte en el cuello que, según parece, le asestó su pareja sentimental en el transcurso de una discusión que podría enmarcarse como un acto de violencia de género, ya que la mujer, presuntamente, se defendió de una agresión que estaría sufriendo por parte de su compañero.

La rápida intervención de la Policía Nacional como de los servicios de urgencia sanitaria, el 061, lograron salvarle la vida al hombre.

Este diario ha podido saber que los hechos sucedieron en la Rúa Malvarón, en el entorno de las conocidas como Casas Baratas de Monforte, y que fue la mujer la que avisó a la policía de que estaba siendo agredida por su pareja.

Al llegar los agentes al domicilio donde se produjo el suceso vieron a un hombre tirado en el suelo que sangraba abundantemente por un corte que tenía en el lateral derecho del cuello.

De inmediato procedieron a taponar la herida y mantener las constantes vitales del herido mientras llegaba una ambulancia con personal sanitario especializado. Fue estabilizado y trasladado al hospital comarcal, donde tuvieron que aplicarle numerosos puntos de sutura en el corte que presentaba.

La herida no era muy profunda, pero sí importante, ya que por ella sangraba abundantemente. De hecho, según las fuentes consultadas, de no haberse actuado rápidamente, el hombre no habría logrado llegar con vida al centro sanitario.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar los hechos. Se intenta determinar si la cuchillada que le propinó la mujer a su pareja fue un acto de defensa propia, ya que esta declaró que estaba siendo brutalmente apaleada.

CONTROL. El Plan de Seguimiento Integral de la Violencia de Género destacó que el pasado año se registraron en la comisaría de Monforte 32 denuncias por delitos de estas características, lo que consideran una cifra muy alta.

En ese mismo período, el juzgado monfortino promulgó once órdenes de protección sobre un total de 29 solicitudes presentadas formalmente. Según este informe, la Guardia Civil tiene activos 32 casos de mujeres en este municipio que requieren de algún tipo de vigilancia por haber sufrido violencia machista.

Campaña

Repulsa hacia las agresiones machistas



El Ayuntamiento monfortino ha puesto en marcha la campaña Violencia en Negro, con la que pretende que el conjunto de la ciudadanía rechace las agresiones machistas. La Torre da Homenaxe luce en una de sus caras un enorme cartel alusivo a la iniciativa, que se enmarca en el Día Internacional contra la Violencia de Género que tendrá lugar el 25 de este mes. Dos días antes, los estudiantes harán una cadena humana en torno al río Cabe con tal motivo.