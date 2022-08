Olivia Newton John quedó encantada de la Ribeira Sacra

Olivia Newton John había visitado la Ribeira Sacra en octubre de 2019. Aquel día 16 estuvo comiendo en el mesón O Mosteiro de Pantón, un establecimiento de la calle de Manuel María, en Ferreira. La entonces propietaria del mesón, Isabel Vázquez, definió a la actriz australiana y a sus acompañantes como "agradables y sencillos" en un mensaje que había compartido por esos días en las redes sociales.

El texto iba acompañado de fotografías en las que se apreciaba que la actriz y sus acompañantes habían disfrutado de la gastronomía. "Tomaron pulpo a la plancha con puré de zanahoria y apio, un surtido de carnes locales a la brasa y un postre variado", indicó la hostelera. La gerente de O Mosteiro recordaba que "no paraba de decirnos que era un lugar precioso y que nunca se lo había imaginado así".

Su buen humor y la sonrisa que no dejaba de mostrar sorprendieron a las personas que le pidieron que les permitiese hacerse una fotografía con ella para conservar un recuerdo del encuentro con una estrella de Hollywood. Debe tenerse en cuenta que Olivia Newton John sabía que el cáncer había vuelto a activarse en su cuerpo. "Cenó bien, estaba contenta y demostró ser una mujer agradable y sencilla que buscaba tranquilidad. Me pareció una señora estupenda que se conserva muy bien y que no es la típica diva ni nada por el estilo", reconocía Isabel Vázquez.

El motivo de su visita se desconoce. Pudo ser turístico, o que se hubiese citado con familiares o amigos que tuviesen una residencia en la zona. En aquel entonces se llegó a especular con que había ido a visitar a su hermana, si bien esta, Rona Newton John, había fallecido seis años antes a causa de un cáncer.