El actor David Rodríguez, profeta en su tierra con la película 'As Neves'

El joven actor de 20 años David Rodríguez fue este viernes profeta en su tierra gracias a la presentación del pase de estreno de la película 'As Neves', en la que participa, en las salas de cine Hollywood de Monforte, donde habló unos minutos al público antes de comenzar la emisión.

"Tiña moitas ganas e ilusión de que esta película se estreara en Monforte", indicó el actor, quien destacó que sus compañeros de reparto son otros jóvenes "máis ou menos da mesma idade ca min, agás dúas rapazas que son un ano e dous menores".

La cinta está rodada en A Fonsagrada. Transcurre en una población ficticia de montaña llamada As Neves y cuenta la historia de un grupo de jóvenes que organiza una fiesta y por primera vez en su vida consume setas alucinógenas. Al día siguiente se despiertan con una gran nevada y la noticia de que una de las chicas que asistieron a la celebración ha desaparecido.

Es la primera película de la directora Sonia Méndez, quien también la ha escrito. El pasado 10 de mayo llegó a las salas de la mano de la distribuidora Sideral y está gozando de un gran éxito gracias a su presencia en el Festival de Málaga.

David Rodríguez, natural de A Pobra do Brollón, es uno de los protagonistas de este drama adolescente. No es su primera vez en la gran pantalla, pues ya participó en la película de 2021 'Live is life', del director monfortino Dani de la Torre.

Actor y jugador de fútbol

David Rodríguez desempeña un segundo papel en los terrenos de juego con el balón en los pies. No pudo quedarse al pase de la película en los cines Hollywood, pues le esperaban sus compañeros del CD Brollón para una sesión de entrenamiento.

El equipo en el que juega David Rodríguez milita actualmente en Segunda Galicia y está inmerso en la fase de ascenso a Primera. Afronta la última eliminatoria, la decisiva, contra el San Lázaro. "O día 9 poderedes animarnos no campo do Brollón", concluyó.