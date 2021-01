Un acto simbólico polo Entroido Ribeirao

Este domingo tería que ter comezado o Entroido Ribeirao en Chantada coa celebración do Domingo Lambedoiro. A pandemia impediu que tivese lugar o evento típico da parroquia de Santiago de Arriba, pero dous integrantes do colectivo fixeron un acto simbólico.

Dous veciños da parroquia, vestidos de volantes e ataviados cada un cunha máscara anticontaxios, atravesaron os campos de cultivos e as hortas da contorna.

O volante é un dos personaxes propios do Entroido Ribeirao. O seu paso polas terras simboliza unha chamada ao bo tempo na primavera. Normalmente van acompañados no seu percorrido polos maragatos e a terceira figura do Entroido Ribeirao son os mecos.

En condicións normais, as persoas que forman parte do Entroido Ribeirao e saen polas rúas vestidos en grupos de máis de 20, pero este ano impediuno a situación epidemiolóxica.