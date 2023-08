Activos a pesar del calor

Para muchos, el calor asfixiante, tórrido y los días en los que apenas sopla el aire no son excusa para no cumplir con la rutina. Lo saben bien las personas que estos días montan en Chantada las atracciones que divertirán a los niños y niñas durante las fiestas patronales. Estas empiezan hoy, así que no podían permitirse llevarlo con calma.

En la inmensa explanada de la Rúa Taboada donde se montan las barracas, la única sombra natural (muy escasa) la proyecta un nogal situado en una esquina. No alcanza ni por poco la mayoría de la zona donde los responsables de las atracciones trabajan para llegar a tiempo al inicio de las fiestas.

El grueso de las labores lo hacen a partir de las ocho de la tarde, cuando el calor da una tregua. Ya de noche, hasta casi entrada la madrugada, se les escucha instalando los aparatos. Es cuando mejor pueden trabajar sin peligro de sufrir una insolación.

La proximidad de las patronales les obligó a ponerse este miércoles manos a la obra en el peor momento, a mediodía. "Paramos cada media hora para beber a la sombra y luego seguimos", comentan precisamente durante uno de sus descansos. Durante el día ponen las bases y por la noche colocan sobre ellas las atracciones.

Deporte. Adrián López Baltar tiene un nombre importante en el mundo del atletismo gracias a un gran numero de medallas en diferentes pruebas. Detrás de los éxitos hay un trabajo constante y una rutina exigente. "Intento limitar la búsqueda de excusas, porque si no es por el calor es por el frío, la lluvia o porque me duele una pierna", dice el deportista.

Adrián López Baltar. MIGUEL PIÑEIRO

Por esa razón, el joven atleta no ha parado incluso en plena ola de altas temperaturas. De 16.30 a 19.30 se pone, sin disculpas. Este miércoles le tocó sesión de gimnasio, pero el martes y el lunes, a pesar de hacer ese calor que da fuerte nada más salir de casa o del coche, no faltó a su cita con las carreras.

Tiene otro motivo. Su trabajo en el equipo de parques y jardines del Ayuntamiento de Chantada le obliga a madrugar mucho. Debe acostarse pronto, así que los entrenamientos no pueden esperar hasta muy tarde. "Con este calor, el rendimiento es un 20 o un 30% inferior y en los entrenamientos de alta intensidad, en las series de descanso las pulsaciones no se recuperan igual que en un día normal", indica Adrián López, quien apunta a la ropa fresca (a veces incluso va sin camiseta) y a una buena hidratación al final como aliadas.