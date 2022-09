Declarados dos incendios en Rodeiro y Pantón

Este domingo se ha declarado un nuevo incendio, esta vez en el ayuntamiento pontevedrés de Rodeiro, que se estabilizaba alrededor de las 19.30 horas, mientras que el que afectaba al municipio de Ribadavia, en Ourense, ya se ha extinguido.

Así lo ha comunicado la Consellería de Medio Rural a través de sus redes sociales y en su último parte informativo, que detalla que el fuego de Rodeiro se ha iniciado en la parroquia de Riobó y, según las últimas estimaciones, quema unas 20 hectáreas. Trabajan en la zona seis agentes, 12 brigadas, ocho motobombas, dos palas, cuatro aviones y cinco hectáreas.

ACTIVO un lume no concello pontevedrés de Rodeiro, parroquia de Riobó, que segundo as últimas estimacións rolda as 20 hectáreas. #IFRiobóRodeiro — incendios 085 (@incendios085) September 4, 2022

Por otra parte, en Pantón se registró otro incendio este domingo cuya superficie afectada no ha trascendido ya que Medio Rural no informa de aquellos fuegos que no superan los 20 hectáreas.

La ansiada lluvia solo afectó este domingo a la franja atlántica y no hizo acto de presencia en las provincias de Lugo y Ourense, por lo que no ayudó a aplacar estos incendios. Los brigadistas también tuvieron que actuar durante la jornada en San Cristobo de Cea y Rairiz de Veiga por sendos incendios.

PONTEVEDRA||🔥 declarado incendio en rodeiro 🔥 pic.twitter.com/14NK3SR8Mr — Incendios galicia (@Incendiosgalic1) September 4, 2022

Por otro lado, el incendio ya sofocado de–cerca de las 19.00 horas–, originado en la parroquia homónima hace tres días, ha afectado a unas 30 hectáreas de monte arbolado. Para su extinción se han destinado un técnico, 38 agentes, 78 brigadas, 49 motobombas, dos palas, ocho aviones y ocho helicópteros.