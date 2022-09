Un incendio forestal generó momentos de tensión en la tarde de este domingo en la parroquia pantonesa de Santiago de Cangas por su proximidad con las casas del núcleo de O Pontón. A las 23.00 horas del domingo, la superficie afectada era de 15 hectáreas y el fuego había quedado estabilizado, según la Consellería de Medio Rural

El incendio se declaró a las 15.52 horas con dos focos simultáneos, lo que llevó a muchos a señalar su intencionalidad.

También este domingo se declaró un incendio en el municipio pontevedrés de Rodeiro, limítrofe con la provincia de lugo. Fue estabilizado alrededor de las 19.30 horas, mientras que el que afectaba al municipio de Ribadavia, en Ourense, ya se ha extinguido.

Así lo ha comunicado la Consellería de Medio Rural a través de sus redes sociales y en su último parte informativo, que detalla que el fuego de Rodeiro se ha iniciado en la parroquia de Riobó y, según las últimas estimaciones, quema unas 20 hectáreas. Trabajan en la zona seis agentes, 12 brigadas, ocho motobombas, dos palas, cuatro aviones y cinco hectáreas.

ACTIVO un lume no concello pontevedrés de Rodeiro, parroquia de Riobó, que segundo as últimas estimacións rolda as 20 hectáreas. #IFRiobóRodeiro