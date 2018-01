Unos abuelos de Monforte logran que una jueza les permita ver a sus nietos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Monforte ha fijado un régimen de visitas entre dos menores y sus abuelos paternos, a raíz de una demanda interpuesta por los segundos el 23 de diciembre de 2016. J.M.S.R. e I.F.G. reclamaban poder ver más a menudo a sus nietos.



La madre de los pequeños, B.L.L., alegaba que sus hijos no querían ver a sus abuelos debido a una supuesta despreocupación de estos con sus nietos tras el fallecimiento del padre de los niños -e hijo de los demandantes-, M.S.S., en el 2014. B.L.L. afirmaba que J.M.S.R. e I.F.G no habían hecho "el más mínimo regalo" a los menores, "ni por Navidad, ni por Reyes, ni por sus cumpleaños". La progenitora añade que los niños "además de precisar una permanente atención y de llevar a cabo numerosas actividades extraescolares en CEIP Calasancios de Monforte no estarían acostumbrados a los entresijos del mundo rural".



La demandada — interpuesta por el despacho de abogados Álvarez Real en representación de los abuelos— había propuesto que J.M.S.R. e I.F.G visitasen a sus nietos en Monforte "un día al mes, sin pernocta y en un horario que no perturbase sus actividades extraescolares, compromisos y aficiones". En una primera fase, la intención de B.L.L. era que Ourense fuese el punto de encuentro "por ser el más cercano" al domicilio de los menores, mientras estos "no se aclimatasen".



La jueza recogió en su auto que la menor de ambos hermanos, manifestó durante la exploración "desconocer la existencia de abuelos paternos, al no haberle facilitado su madre noticia alguna de su existencia". Hubo un aspecto que la magistrada consideró "llamativo" y es el hecho de que la pequeña "identifica sin la menor duda la figura de abuelos con las personas de los progenitores de su madre, conociendo sus nombres de pila y su lugar de residencia". Asimismo, reconocía una "interacción fluida con los mismos" y se mostraba "reacia a conocer a los demandantes".



Con respecto a la declaración de su hermano, la jueza considera que fue "locuaz y colaborador", pero afirmó que "cambió por completo su discurso inicial al ser preguntado por sus abuelos paternos, conociendo su existencia, pero negándose a verles". El niño dijo haber estado delante cuando los demandantes, supuestamente, dijeron a su madre que su padre había muerto "por culpa suya y de su madre" y matizó que la relación entre su madre y sus abuelos "ya era mala en vida de su padre".



Una vez conocidas las dos versiones, la jueza determinó que el matrimonio visite a sus nietos en fines de semana alternos entre las 16.00 y las 18.00 horas en Ourense durante los tres meses posteriores al dictado.



Una vez pasados seis meses, J.M.S. e I.F.G. podrán estar con sus nietos una vez al mes entre las 12.00 del sábado y las 19.00 del domingo, previa notificación con un mínimo de tres días, y tendrán derecho a estar con los pequeños durante 15 días en verano, la mitad de Semana Santa y a celebrar sus cumpleaños con ellos.