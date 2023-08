Las abejas mueren en O Courel por la tierra quemada, la sequía y el aumento de velutinas

Las abejas se están muriendo en O Courel. El incendio que arrasó cerca de 12.000 hectáreas en esta sierra, la sequía que se prolonga desde hace meses y la cada vez mayor presencia de velutinas son las tres causas para que la producción de miel, pero también de polen, cera, jalea real y propóleo en esta zona haya caído en picado.

Los apicultores señalan por igual la incidencia de estas tres causas, pero destacan, sobre el monte quemado y la sequía, la gran presencia de la avispa asiática, que califican de una verdadera plaga de difícil control.

Esta especie invasora "multiplicouse na contorna de Quiroga e no Courel" y se ha convertido en el principal problema para los apicultores, indicó el productor Manuel Macía González. Asegura que en los 35 años que lleva en este negocio, la de este año será "a colleita con menor cantidade" por esa conjunción de factores.

Por su parte, el apicultor Javier Mondelo cree que el problema radica en la gran cantidad de reinas que hay al haber sido "frouxo" el invierno, con apenas heladas, pues el intenso frío ayuda a que las reinas mueran, según sus observaciones.

Miedo

En sintonía con Macía, Javier Mondelo dice que las velutinas "están desmadradas" y que "agardan pola abellas fóra das colmeas, e chega un momento no que as acaban bloqueando, pois as abellas non saen por medo". Teme, incluso, que las velutinas acaben entrando en ellas en busca de alimento, algo que parece ha comenzado a suceder.

Nicolás Prieto, de la cooperativa Cauru, indicó que la presencia de velutinas este año supera con creces la de 2022. "É unha tolería. Só podo dicir que fai 15 días había vespas asiáticas, moitas; pero este martes constatamos que se multiplicarán por dez ou viente en só dúas semanas".

Medidas

La solución que adoptan los apicultores de la comarca Montañas do Courel es el trampeo. Este método comienzan a implementarlo en el mes de marzo para que tenga una efectividad alta llegada esta época del año, sobre todo para capturar reinas.

Una velutina liba la miel en una colmena. ELISEO TRIGO (EFE)

Usan diferentes métodos y, dicen, algunas trampas son más útiles que otras. Entre los profesionales del sector comparten fórmulas para intentar acabar con una plaga que está acabando con las abejas.

Como dice Nicolás Prieto, "o interesante sería saber onde teñen os niños, pois iríamos a acabar con eles. Sabemos que lles gosta facelos cerca de regatos, de puntos onde hai auga, pero é imposible peinar todo o monte para dar con elas", se lamentó.

En cuanto a la ayuda de las administraciones para apoyar su lucha con las velutinas, Prieto manifestó que el dinero destinado al plan de apoyo al sector fue corto y que apenas llegó para cubrir las necesidades de comida de las abejas (hay compuestos específicos para alimentarlas cuando no disponen de un soporte natural), por lo que, destacó, "nada de subvencións para, xa non acabar con esta praga, pero si, polo menos, para mantela a raia", declaró.

El incendio

Aquellas llamas que arrasaron hace un año más de 11.000 hectáreas en Montañas do Courel y que afectaron a cientos de colmenas que estaban esparcidas por el espacio afectado continúan afectando al sector apícola.

Muchos profesionales fueron poco a poco recuperando sus colmenares, pero a día de hoy, aunque el suelo ha comenzado a teñirse de verde con silvas y brezo, ello no ha sido insuficiente para que las abejas disponga de suficiente alimento.

Además, muchas de estas plantas se han secado debido, explica Nicolás Prieto, a la sequía, pertinaz desde hace meses.

El apicultor teme que ahora, cuando llegue la época de lluvias, la situación aún sea peor por el arrastra de tierra de los montes que se han quedado sin el necesario sustrato vegetal y que los arrastres acaben en los ríos.