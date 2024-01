O espertar dunha riqueza musical esquecida

Non resulta doado imaxinar que un río caudaloso se poida deter de súpeto, sen deixar rastro. Aínda que veñan tempos de seca, o leito mantense e novas augas acabarán fluíndo por el. Algo similar ocorre coa música nestas terras do sur de Lugo. A gran tradición existente transmítese de xeración en xeración e, aínda con algún parón, persiste no tempo.

A recuperación da memoria esquecida dos solistas e grupos que outrora poñían banda sonora ao territorio permite extraer varias conclusión de interese. O profesor quirogués Xosé Pérez Mondelo leva dúas décadas afondando na biografía de persoeiros que viviron fundamentalmente na preguerra e posguerra e que caeran no esquecemento. As súas vidas e obra merecen, di, "unha investigación máis profunda".

Pérez Mondelo centra o seu traballo nos concellos de Quiroga, Ribas de Sil e O Courel. Porén, isto levouno tamén a coñecer músicos populares da Pobra do Brollón, Trives, Caldelas ou Valdeorras. O certo é que fronte á imaxe que se adoita transmitir dun rural illado, el asegura que entre estes municipios "a comunicación era continua a través duns camiños moi transitados e que todo o mundo coñecía".

A estes músicos, que gozaron de moita sona, mesmo os paraban nos seus desprazamentos para que tocasen algunha peza. Iso si, o lugar onde mellor facían soar os seus instrumentos era nas festas e feiras, que "potenciaban aínda máis o sentido de territorio". Estas celebracións, sostén Pérez Mondelo, "eran a outra cara dunha vida dura, unha cara esperadísima coa que todo o pobo se volcaba".

O illamento era físico, pero a conexión entre aldeas e parroquias era total e constante dentro dunha economía "de subsistencia e de tremenda resistencia". Cos mesmos adxectivos se pode cualificar a cultura dese tempo, eminentemente oral. Pasaba de xeración a xeración e calquera lugar resultaba axeitado para transmitila. Xosé Pérez Mondelo explícao cunha frase sintética á vez que categórica: "Cada aldea tiña o seu propio conservatorio". Aínda que nada que ver tiñan cos actuais centros de ensino musical; daquela "unha cociña ou o patio dun veciño" podía servir para achegar a cultura musical aos novos.

Felisa Vidal Nogueira, de Bendilló (Quiroga), foi unha muller pioneira. CEDIDA

No entanto, e tras 20 anos de investigación, a este profesor quirogués aínda lle fascina que en lugares "humildes e modestos" xurdisen tal cantidade de músicos e unha riqueza para moitos descoñecida e froito, en parte, "dunha vida de sociabilidade e intercambio". Unha vida, pensa, "chea de sentido na que a música era paixón e afán de superación, pero tamén necesidade, ao representar un complemento económico para esas familias".

Esta combinación de elementos deixou núcleos de poboación "completamente musicais". É o caso de Paradaseca, en Quiroga. Foi alí onde comezou o traballo de Pérez Mondelo, logo de escoitar falar nunha comida dun grupo, Os Celtas. O seu líder era Carlos Rodríguez, quen marchara nos 50 a Estados Unidos. Pérez Mondelo entrou en contacto con el e, amais de coñecer a súa interesante biografía, esa relación permitiulle descubrir nomes doutros moitos músicos populares de antano.

O profesor quirogués non escatima en adxectivos para describir o traballo de Carlos Rodríguez, quen durante case 30 anos organizou a vida musical da Casa Galicia de Nova York, dirixindo o grupo de gaitas. Ademais, puxo en marcha diferentes formacións, como unha banda de jazz "que interpretaba música galega que entusiasmaba aos norteamericanos".

A paixón de Rodríguez xurdira nos anos 20, cando escoitou por primeira vez, nas festas de Quiroga, outro dos grupos de referencia da época, Os Trintas de Trives, que entón eran "como os Rolling Stones". De gran sona gozaron tamén Os Padernes, que era "o grupo por excelencia da zona, o son deste territorio".

O Penelo, na estación de San Clodio, e Os Padernes. ANTONIO VIDAL/CARLOS DÍAZ GALLEGO

A gaita era o instrumento por excelencia. Tocácabana ‘O Gaiteiro do Toxo’ ou ‘Terratrás’, pero tamén Felisa Vidal, de Bendilló, unha muller pioneira. Nas estacións do tren era posible escoitar a gaita do ‘Penelo’, que, alén o aspecto musical, deixou un forte recordo a nivel humano. Na Pobra do Brollón destacan, entre outros, os gaiteiros de Ferreiros, como Camen Parada, e os brindadores de Forgas, regueifeiros nas vodas.

Foi un tempo de moita variedade de solistas e formacións, de gran compromiso social. Dunha memoria que nunca se perdeu e que agora esperta. Ao cabo, "no substrato do pobo quedara un recordo moi doce" e chegamos a tempo para recollelo, di Pérez Mondelo, que agarda que novos traballos afonden nos aspectos máis técnicos destes músicos populares dos que varios grupos xa están tomando pezas.

"É un traballo moi emocionante"

O primeiro recordo musical de Xosé Pérez Mondelo (Quiroga, 1953) foi ao carón da estación de Sequeiros, cando escoitou por vez primeira a gaita do Penelo. Vencellado ao asociacionismo cultural, sempre amosou interese pola didáctica e a normalización da lingua galega, así como na crítica e a lectura.

Xosé Pérez Mondelo, á beira do río Quiroga, en Vilaverde. C.J.G.

Licenciado en Hispánicas e Filoloxía galego-portuguesa, exerceu como profesor no ensino medio na Coruña, mais a súa relación con Quiroga foi sempre importante. Dende 2001 dedica grandes esforzos a investigar sobre os músicos populares da bisbarra. Un traballo, di, "agradable e emocionante".