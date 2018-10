Brilla a sorte para Monforte con premios de 600.000 euros por décimo na Lotería

O primeiro premio do sorteo da Lotaría Nacional, celebrado este sábado no Parador Hotel Atlántico de Cádiz, que se correspondeu co número 49.465, dotado con 600.000 euros ao décimo, tocou en Monforte de Lemos, ademais de en Alfacar (Selecta), Náquera (Valencia) e Utrera (Sevilla).

Segundo a información de Lotarías e Apostas do Estado recollida por Europa Press, o número agraciado en Monforte de Lemos foi vendido na administración situada na rúa Cardenal Rodrigo de Castro, 43. No municipio de Alfacar vendeuse no despacho receptor de rúa Alfagura, número 11, e o de Utrera na rúa María Auxiliadora, número 13.

Pola súa banda, o segundo premio, dotado con 120.000 euros ao número, correspondeu ao 03.694 e vendeuse en Chiclana de la Frontera (Cádiz), concretamente no centro comercial da estrada Nacional 340. Este premio tamén tocou en Camallera (Xirona), Madrid e Santa Cruz de Tenerife. Os reintegros corresponden aos números 5, 8 e 3.