"El 90% de los que prueban el barranquismo en O Courel repiten"

El geoparque Montañas do Courel es un buen escenario para infinidad de deportes. Uno de ellos es el barranquismo, que gana cada vez más adeptos. Jose Gutiérrez es técnico de montaña y conoce a la perfección los mejores lugares del territorio para ponerlo en práctica.

¿Cómo son los barrancos de O Courel?

¡Son todos salvajes! Te sientes un verdadero explorador en ellos, la paz te inunda y están poco masificados, con rápeles encajonados. Me tienen enamorado. Están divididos en cinco sectores: Seceda, Folgoso do Courel, A Seara, Campodola y Soldón.

¿Con qué barranco se queda?

Es complicado, porque cada uno tiene su encanto. Por su verticalidad diría el de Rego do Val; por su carácter acuático, Forgas do Fial; para terminar una buena jornada de barrancos, el de Eiriz, con su retorno sobre flotadores; y por la combinación de verticalidad y agua Coiteladas y Carballido intermedio. Si vas con prisas me quedo con Inferno o el increíblemente verde Fieiterias, mientras que para acabar muy cansado el de Fiais. Destaco también Regueiro Seco, para contemplar el plegamiento de Campodola.

¿Cuánto tiempo le puede llevar hacer uno de estos barrancos?

Depende mucho de la dificultad y, en mí caso, de si voy solo o con clientes. En un mismo barranco y con el mismo número de clientes —trabajo con grupos muy pero que muy reducidos — hoy puedo tardar tres horas, mañana cuatro y pasado dos. Mi lema es ‘siempre a pasito disfrutón’, sin prisas y sin mirar el reloj.

¿Cree que aumenta el interés por deportes como este?

La pandemia nos tuvo encerrados y, desde que nos abrieron las puertas, todo el mundo quiso sentirse vivo. Salimos con ganas de aventura, de hacer cosas nuevas y el barranquismo es una de ellas. El 99% de los que prueban repiten. Las redes sociales ayudan mucho a dar a conocer las posibilidades de O Courel.

¿Qué preparación es necesaria?

No hay que tener una condición física sobrehumana, pero sí aceptable; y no tener miedo a las alturas es primordial

¿Y qué barranco considera más adecuado para iniciarse?

Para comenzar elegiría el Ferreiriño hasta el cruce con el Regueiro Seco, el Fieiteiras o el Rego da Petada, por ejemplo.

¿Qué se necesita para hacer un barranco en el geoparque?

Al estar dentro de Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, es necesaria una autorización, que se puede solicitar a través de la Sede Electrónica de la Xunta. Teniendo este permiso, los conocimientos y el material necesario, cualquier persona es más que bienvenida a conocer las maravillas que esconden estas montañas.

El geoparque publicó hace unos años una guía de barrancos y cañones, ¿qué le parece?

Sólo le puedo estar eternamente agradecido a esa guía y lógicamente a todos los descubridores y equipadores de estos barrancos. Gracias a ella conocí y me enamoré de todos sus descensos.