70-73. El Chantada cierra la fase de ascenso y su temporada con otra derrota

El Ucoga Seguros Chantada no pudo llevarse una alegría en el cierre de la fase de ascenso que ha disputado desde el jueves en Huelva. El equipo de Alberto Fafián cayó por tres puntos en un partido entretenido para el espectador, y que se decidió en los minutos finales. Esta derrota cierra la campaña del equipo chantadino sin el objetivo del ascenso, que ya quedaba muy lejano tras las dos derrotas frente a Mataró, que asciende a LEB Plata, y Huelva, que se juega este sábado el poder saltar de categoría. Pese a la decepción de no haber podido ganar ningún encuentro en la cita onubense, no enturbia una gran temporada en la que el conjunto lucense consiguió 23 victorias y sólo tuvo tres derrotas en la fase regular.

El Llìria inició el duelo con un alley-oop espectacular para N’Doye en la primera jugada, canasta que sería el único acierto en las primeras posesiones de ambos conjuntos. Entró en una pequeña racha el conjunto valenciano, que se escapó con cuatro puntos de margen tras un triple y una canasta en suspensión de Cerdán. Rey apareció con tres acciones de calibre para mantener cerca al Ucoga. Noguerol tomó el protagonismo y salió a la contra con rapidez para conseguir canasta y tiro adicional en el aro rival, y el incombustible Rey cerró el cuarto anotando en escorzo y yendo también a la línea de personal (17-19).

Senghor, que no había encontrado su mejor versión durante la fase de ascenso, se empezó a hacer notar al comienzo del segundo cuarto, sumando una canasta al poste y un 2+1 tras asistencia sin mirar de Noguerol. El interior senegalés recogió el rebote ofensivo en el siguiente ataque y abrió para el triple liberado de Cristian, que volvió a poner a los muchachos de Alberto Fafián por delante en el marcador (25-23). Iglesias aportó frescura en sus primeros minutos reales de la fase de ascenso y Rodríguez cerró la primera mitad con un triple sobre la bocina de posesión que sirvió para abrir una pequeña diferencia a favor de la formación chantadina (37-32).

Ambos equipos dispusieron una zona como sistema defensivo en la reanudación. En un primer momento el Chantada supo adaptarse mejor y lo expresó con un parcial de 8-0. El Llìria respondió con un par de canastas desde el interior, aunque la distribución de balón de los pupilos de Alberto Fafián le volvió a abrir las puertas del aro rival al Ucoga. Primero Cristian conectó un tiro en suspensión desde la zona y después Stefanuto atinó con un triple desde la esquina izquierda para ampliar de nuevo la renta a dobles dígitos (50-40, min. 27). En ese intercambio de golpes con un acierto tan elevado, Torres volvió a aparecer desde la esquina para aminorar el colchón de puntos del Chantada a sólo cinco con un cuarto por jugarse (58-53).

Ese intercambio de canastas se prolongó al periodo final. La escuadra lucense consiguió estirar la diferencia hasta los siete puntos, pero el Llìria volvió con todo y acabó poniéndose por delante en el marcador con un 2+1 de García (69-71, min. 38). A tres puntos de su rival, el equipo de Fafián tuvo tres ocasiones seguidas para empatar el marcador con triples liberados que no entraron. Al final, un imponente tapón de Ramos sobre Cristian a falta de 30 segundos casi puso sentencia al partido. Noguerol tuvo la última opción, muy forzado, y su intento desde fuera del arco se marchó desviado y con él las esperanzas de poder dar la vuelta al resultado.

Ficha técnica

Ucoga Seguros Chantada: Noguerol (8), Rodríguez (11), Stefanuto (8), Senghor (13) y Alberto Díaz (13) -quinteto inicial-, Rey (4), Aarón Gómez (6), Cristian (5), Iglesias (2) y Vázquez.

Refitel Basket Llìria: Faubel (3), Pérez (7), Cerdán (20), Mate (2) y N’Doye (12) -quinteto inicial-, Torres (8), García (7), Montaño (3), Ramos (11), Rodenas y Montilla.

Árbitros: Del Baño Millán y Leandro Nicolás Lezcano (Comité catalán).

Parciales: 17-19, 20-13 (37-32), 21-21 (58-53), 12-20 (70-73).

Incidencias: Andrés Estrada. 500 espectadores.