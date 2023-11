El 65% de los participantes en un plan de empleo de Chantada ya tienen trabajo

El programa integrado de empleo que compartieron en el último año ocho ayuntamientos de la provincia de Lugo y tres de Ourense llegó a su fin con unas elevadas cifras de inserción laboral. Según datos de la Xunta, 65 de sus 100 participantes ya encontraron un puesto de trabajo.

Chantada, Taboada, Carballedo, Pantón, Bóveda, O Saviñao, Sober y Paradela, junto con Coles, A Peroxa y San Cristovo de Cea, fueron los municipios que se vieron beneficiados por este programa. El delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, apuntó que la iniciativa logró el objetivo de "incrementar as oportunidades laborais das persoas desempregadas a través de accións de formación e asesoramento que lles faciliten a busca de emprego".

La Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade financió con 250.000 este programa, que permitió tratar aspectos "como as técnicas de 'coaching', a intelixencia emocional, as habilidades sociolaborais, as prácticas laborais ou o fomento do emprendemento", indicó Javier Arias.

También abordaron cuestiones prácticas, como la elaboración de currículos y cartas de presentación, el registro en portales de empleo y los simulacros de entrevistas de trabajo. Este año, como novedad, la iniciativa incorporó un aula virtual.

Dos tercios de los participantes consiguieron un puesto de trabajo durante este programa. Arias los animó a "aproveitar a formación recibida e mesmo a explorar a vía do emprendemento" y les recordó que las oficinas Conecta Lugo, impulsadas por la Xunta junto con la Confederación de Empresarios, les ofrecerán asesoramiento "próximo e personalizado".

NUEVA EDICIÓN. Javier Arias anunció además que la Xunta concedió un nuevo programa integrado de empleo del que se beneficiarán otros 100 participantes de los ayuntamientos antes mencionados y del ourensano de Vilamarín, que se incorpora.

En esta ocasión, el departamento de Promoción do Emprego e Igualdade destinará 220.000 euros a su financiación.