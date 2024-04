El IES A Pinguela lleva 40 formando en Monforte

Algunos recordarán el famoso tango del argentino Carlos Gardel en el que decía que 20 años no son nada, como tampoco los 40 que lleva de existencia el instituto de enseñanza secundaria A Pinguela de Monforte que celebró este viernes tal aniversario por todo lo alto.

Varios momentos del acto conmemorativo del 40 aniversario, celebrado en la tarde de este viernes en el centro educativo monfortino. L.A.R

Un emocionado director del centro, Enrique Sampil, quien lleva sus riendas desde el año 2000, habló de la evolución de la institución desde que se abrió como una delegación del centro de formación profesional Daviña Rey al quedarse este pequeño. Indicó que este periodo, aunque largo en el tiempo, solo es una parte de la larga trayectoria de éxitos a nivel educativo gracias al equipo docente y a la implicación de los estudiantes.

Así, se recordó que en A Pinguela se ofrecían en sus inicios cursos relacionados con Administración, Peluquería y Estética. Pero, lejos de quedarse como un centro secundario del Daviña Rey, se fue sumando poco a poco nueva oferta educativa. La Educación Secundaria Obligatoria (Eso) llegó en 1996 y el Bachillerato (Bac), en el año 2000 para ir creciendo hasta disponer actualmente de siete grupos de Eso, seis de Bac y trece ciclos de Formación Profesional.

En este largo pero inconcluso recorrido han pasado por las aulas de instituto unos 7.000 alumnos. En este curso, A Pinguela suma unos 520 matriculados y 79 docentes.

Para continuar siendo un referente en el sistema educativo monfortino el reto es aumentar las instalaciones en una amplia parcela de tres hectáreas y media en la que se han levantado en todo este tiempo cinco construcciones para dar cabida a los servicios que necesitan los alumnos.

A medio plazo, a Sampil le gustaría crecer un poco más y crear nuevas instalaciones que permitan dar cabida a nuevas aulas y laboratorios y, principalmente, dijo "crear una biblioteca del siglo XXI. A que temos é a primeira do instituto e parece máis un almacén de libros ca unha sala de lectura moderna, cas últimas tecnoloxías".

Acto conmemorativo celebrado este viernes

Al acto conmemorativo celebrado este viernes acudieron numerosas personalidades, como el alcalde, José Tomé Roca; los regidores de Pantón, Sober y O Saviñao, el delegado territorial de la Xunta, Javier Arías, el diputado nacional Francisco Conde o la parlamentaria autonómica Raquel Arias, entre otros muchos.

La cita contó también con muchos exalumnos y padres de estos, quienes vivieron el crecimiento del centro, además de estudiantes que actualmente siguen enseñanzas en el instituto.

El alcalde de Monforte, en su intervención en el acto, abogó por un "sistema educativo dotado de recursos suficientes, que motive aos profesores e que garanta que os alumnos teñan dereito a unha educación universal e de calidade con independencia do lugar no que vivan ou dos recursos que teñan as súas familias".

Añadió que el instituto A Pinguela "cumpre con ese fin educativo primordial, que é proporcionar unha educación democrática e de calidade. Así o leva facendo ao longo de 40 anos e espero e desexo que o siga facendo no futuro, onde ten que seguir xogando un papel moi importante no día a día da nosa cidade e da comarca".