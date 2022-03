En 2006 se alertaba de un colapso de la vía a O Courel por una pizarrera

El colapso que sufrió en la mañana del domingo la ladera de un monte de O Courel llevándose por delante más de 200 metros de la carretera autonómica LU-651 que une Quiroga con Folgoso fue advertido en un informe geotécnico realizado en el año 2006 por la empresa Prointec. Se trataba de un estudio que acompañaba a otro del por aquel entonces Ministerio de Medio Ambiente para la regeneración de las escombreras creadas en la zona de Santa Eufemia por la pizarrera Ultransa.

Aquella iniciativa para corregir los perjuicios de la extracción de pizarra a cielo abierto quedó en nada, como las advertencias de los especialistas referidas a esta zona que se vino abajo. Estos incluyeron en sus conclusiones que "si bien el talud (el de la montaña afectada) no sugiere problemas especiales de estabilidad, no cabe duda de que han sido las transformaciones relacionadas con él las que han desencadenado movimientos en la ladera. Este fenómeno de inestabilidad es provocado por el mecanismo que se suele denominar liberación de tensiones al pie".

PREOCUPACIÓN. El infome de Prointec era incluso más preocupante en cuanto a un futuro colapso, pues hablaba de una comparación de la topografía de 2006 con otras previas que mostrarían que la carretera antigua discurría algo más al sur que la actual, "de forma que la topografía presente transita "sobre el vacío", de lo que se deduce que la envergadura de las masas deslizadas es superior a la señalada". Además, hace 16 años, ya eran visibles agrietamientos y desplazamientos decimétricos.

De todo ello se había hecho eco la agrupación SOS Courel. Todas sus advertencias acerca del impacto de las pizarreras sobre el territorio fueron desoídas de forma sistemática, cayendo en el olvido hasta este domingo, cuando los vaticinios hechos hace 16 años se cumplieron.

SOLUCIONES. Técnicos de la Consellería de Infraestruturas visitaron en la mañana del lunes la zona afectada en compañía de la alcaldesa, Lola Castro, para evaluar los daños. A todas luces son muy cuantiosos y requerirán una importante acción de ingeniería para solventarlos.

Será necesario, según las fuentes consultadas, asentar el terreno, principalmente la ladera que se vino abajo, a base de hormigón proyectado para impedir nuevos deslizamientos.

Por lo que respecta a la reconstrucción de la carretera, los especialistas con los que se puso en contacto este diario hablaron de la creación de un viaducto que atraviese el espacio afectado, de tal manera que si se llegasen a dar pequeños desprendimientos estos se deslizasen entre los vanos del puente sin afectar al vial.

La alcaldesa, Lola Castro, estuvo este lunes con responsables de Infraestruturas de la Xunta, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de Galicia y con técnicos de la cantera afectada. La regidora indicó que la opción que menos gusta es la del viaducto al entender que no hay firme suficiente para asentar los pilares, por lo que, dijo, por lo que oyó a bote pronto en el lugar, sería bueno mover toda la tierra y piedra de la ladera afectada y consolidar el espacio.

No obstante, Castro subrayó que hasta que se lleve a cabo un estudio pormenorizado del terreno "todo é falar por falar". Sea como fuese la solución a la que llegue la Consellería de Infraestruturas, de quien depende la carretera, las obras a llevar a cabo se prolongarán al menos dos años en el tiempo si el proyecto constructivo comienza a redactarse de forma urgente, destacaron.

TRAGEDIA. Lola Castro no dudó en indicar que el siniestro es un duro varapalo para su municipio, ya que se interrumpe la principal vía de entrada al geoparque Montañas do Courel desde la Ribeira Sacra, pero destacó el hecho de que no hubiese acabado en una tragedia, con heridos o fallecidos.

Cree que al producirse el derrumbe un domingo fue determinante para evitar una tragedia. "Foi unha sorte e agora temos que pensar en repoñernos pouco a pouco", dijo.

Rutas alternativas | Habrá que dar muchas vueltas

Para llegar a Folgoso desde Quiroga se puede usar la LU-651 hasta O Alto do Boi. En este punto es necesario desviarse hacia Vilar para llegar a A Campa y luego coger la LU-P-4701. Habrá a quien le interese acercarse más a la capitalidad municipal por el buen trazado de la LU-651, por lo que antes de Santa Eufemia la posibilidad es tomar otra carretera que en este punto baja hacia A Campa.

DESDE MONFORTE. La mejor opción es coger la N- 120 hasta A Pobra do Brollón, continuar hasta Salcedo y desde allí a Parada de Montes. Luego se pasa por Froxán hasta a A Campa, un recorrido de 53 kilómetros con un tiempo de viaje de 77 minutos.