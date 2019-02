Filip Knezevic : "Chantada es como mi casa"

Es complicado calar tan hondo en los vecinos de un municipio en tan poco tiempo como lo ha hecho Filip Knezevic. El jugador montenegrino llegó a Chantada hace dos temporadas para competir en la Liga EBA y destacó, de ahí que lo llamasen de Murcia para jugar en LEB Plata al curso siguiente. Apenas tuvo minutos y se marchó a Santander a terminar la campaña. El pasado verano no lo dudó a la hora de decantarse de nuevo por la villa del Asma, donde dice sentirse "muy cómodo".

Knezevic es contundente al relatar cómo se siente formando parte de la disciplina del Ucoga Seguros CB Chantada. "Siempre digo que mi primera casa es mi país, Montenegro, la segunda el pueblo de mi madre y la tercera, Chantada. En ningún sitio de España, y he jugado en bastantes, me he sentido igual", valora el deportista balcánico.

Filip Knezevic se ha convertido en un vecino más de Chantada. En el municipio, su vida está centrada en el baloncesto y el gimnasio. Cuando no se encuentra ahí, es fácil verle hacer vida social por la calle o en los bares. "Aquí me siento importante y querido. La gente me para para preguntarme cómo quedamos, contra quién jugamos el siguiente partido, darme ánimos o simplemente saber cómo estoy", señala.

En el aspecto deportivo, tampoco le ha ido mal con el regreso a Chantada. Su equipo perdió el último partido, contra el Ciudad de Ponferrada, pero se mantiene en la parte alta del grupo A-B de la Liga EBA. "Queremos seguir ahí y aspirar a meternos en la fase de ascenso. Es nuestro objetivo", asevera Knezevic, quien se ha consolidado como jugador más valorado del conjunto que entrena Alberto Fafián.

El ala-pívot montenegrino acumula 314 puntos de valoración. En el último encuentro llegó a los 22 y en los dos anteriores superó por mucho los 40. Llegó a 45 frente al Rosalía y a 47 ante el Agustinos Leclerc de León. "No lo conseguiría sin mis compañeros ni el míster, que me dan confianza", señala Knezevic.

FUTURO. El jugador balcánico del Ucoga Seguros no mira más allá del siguiente partido. Aún no sabe qué hará en verano. "Decidiré en función de mis sensaciones. Puede que pruebe de nuevo fuera o que busque un trabajo y me quede en Chantada", comenta.

A sus 24 años, Knezevic parece tener claro que Chantada siempre será especial. "Sé que el deporte no es para toda la vida, pero siempre podré volver aquí. He hecho muchos amigos. Yo los quiero y ellos a mí. De hecho, algunos de ellos vendrán a verme este verano y es algo que me hace una ilusión tremenda, pues es un esfuerzo enorme para ellos", relata Knezevic.

Sobre su rincón de Chantada favorito, ese sitio al que le gusta ir para relajarse, tiene claro con cuál se queda. "Me encanta ir por el paseo al lado del río", concluye.