Estos son los conciertos clave de este sábado en el Resurrection Fest

Este sábado, 29 de junio de 2024, en el Resurrection Fest se cierra con una jornada explosiva, marcada por un cartel impresionante lleno de actuaciones que prometen hacer vibrar el suelo de todo Viveiro.

La jornada de clausura del festival contará con la presencia de grandes nombres como Avenged Sevenfold, Megadeth, Babymetal y Slaughter to Prevail, en lo que será su única fecha en España este año.

Con una alineación tan potente, el último día del festival está destinado a ser un evento memorable que, sin duda, cumplirá las expectativas de los fans más exigentes del rock y metal.

Programación para este sábado. RESURRECTION FEST

Babymetal

Babymetal es una banda japonesa que fusiona heavy metal con elementos de j-pop, conocida por su estilo único denominado "kawaii metal". Formada en Tokio en 2010, la banda inicialmente formaba parte del grupo idol Sakura Gakuin, pero rápidamente ganó identidad propia gracias a su innovadora combinación de música y estética.

Actualmente, Babymetal está integrada por Suzuka Nakamoto (Su-metal), Moa Kikuchi (Moametal) y, recientemente, Momoko Okazaki (Momometal). Yui Mizuno (Yuimetal) fue miembro de la banda hasta 2018. Babymetal ha sido un fenómeno tanto en Japón como internacionalmente, destacando por ser las artistas japonesas más jóvenes en aparecer en la lista Billboard 200 de EE. UU.

El grupo ha lanzado varios álbumes exitosos, incluyendo su debut homónimo "Babymetal" y "Metal Resistance". Hits como "Gimme Chocolate!!" y "Karate" han capturado la atención de audiencias globales.

A pesar de los cambios en la alineación y desafíos como la salud de Yuimetal, Babymetal continúa siendo una fuerza influyente en la música, mezclando con audacia lo adorable con lo intenso en su música y actuaciones.

Horario: 17:15 a 18:15 horas

17:15 a 18:15 horas Escenario: Main Stage

Electric CallBoy

Electric Callboy es una banda alemana de Metalcore y Electronicore, fundada en Castrop-Rauxel en 2010. Originalmente conocida como Eskimo Callboy, la banda cambió su nombre en 2022 a Electric Callboy para evitar connotaciones peyorativas asociadas con el término "eskimo".

Desde su inicio, la banda ha lanzado varios álbumes que han resonado tanto en Europa como en mercados internacionales, incluyendo Japón y Estados Unidos. Su estilo combina elementos de metalcore con electronicore, lo que les ha permitido una distintiva presencia en el género y la música contemporánea.

Además, han colaborado con artistas como Babymetal, lo que refleja su influencia y relevancia en la escena musical actual.

Electric Callboy Eurovisión: Como dato curioso podemos mencionar que la banda presentó oficialmente su candidatura por Alemania para participar en el festival de Eurovisión.

Horario: 19:00 a 20:10 horas

19:00 a 20:10 horas Escenario: Main Stage

El Reno Renardo

El Reno Renardo es una banda española conocida por su enfoque único en el heavy metal, a menudo denominado "freak metal", debido a su combinación de música y humor.

Originada como un proyecto en solitario de Jevo Jevardo, miembro de Valhalla y Soulitude, la banda ganó popularidad en internet y se consolidó como grupo para actuar en vivo.

Las letras de El Reno Renardo se caracterizan por abordar situaciones cotidianas con un toque humorístico y crítico hacia aspectos sociales. Su repertorio incluye tanto parodias de canciones populares de pop, rock y metal, como temas originales, destacando por su creatividad tanto en la música como en las letras.

Horario: 20:10 a 21:00 horas

20:10 a 21:00 horas Escenario: Ritual Stage

Megadeth

El festival de Viveiro contará con la presencia de Megadeth, una influyente banda estadounidense de thrash metal fundada en 1983 en Los Ángeles por Dave Mustaine, tras su salida de Metallica.

Reconocida como una de los cuatro grandes del thrash metal junto a Metallica, Slayer y Anthrax, Megadeth ha jugado un papel crucial en el desarrollo del género. A lo largo de su carrera, la banda ha experimentado múltiples cambios en su alineación, con Mustaine siendo el único miembro constante y principal fuerza creativa.

La banda se disolvió brevemente en 2002 debido a una lesión nerviosa que Mustaine sufrió en el brazo, pero se reformó en 2004 después de su recuperación. Hasta la fecha, Megadeth ha lanzado dieciséis álbumes de estudio, obteniendo numerosos discos de platino y oro, destacando el álbum "Countdown to Extinction" de 1992, que fue multi-platino y nominado al Grammy.

Megadeth ha recibido un total de doce nominaciones a los Grammy, ganando finalmente en 2017 con su canción "Dystopia". Con más de 38 millones de copias vendidas mundialmente y múltiples éxitos en las listas de Billboard, Megadeth continúa siendo un pilar del thrash metal.

Horario: 21:00 a 22:15 horas

21:00 a 22:15 horas Escenario: Main Stage

Fear Factory

Fear Factory es una banda de metal industrial originaria de Los Ángeles, formada en 1989. Es reconocida por su fusión de estilos como el death metal, thrash metal y nu metal, lo que ha resultado en un sonido distintivo y futurista que ha influenciado ampliamente la música metal.

La banda ha tenido una historia de cambios constantes en su alineación y desafíos internos, incluyendo una disolución temporal en 2002 y una reorganización en 2003 sin uno de sus miembros fundadores, Dino Cazares.

A pesar de estos desafíos, Fear Factory ha mantenido un impacto significativo en la escena del metal, con múltiples álbumes y sencillos en las listas de éxitos y participaciones en grandes festivales como Ozzfest y Gigantour.

Horario: 22:15 a 23:15 horas

22:15 a 23:15 horas Escenario: Ritual Stage

Avenged Sevenfold

El Resurrection Fest trae a Avenged Sevenfold, una banda de heavy metal formada en 1999 en Huntington Beach, California. Inicialmente, su música estaba más orientada hacia el metalcore, especialmente evidente en sus primeros álbumes, "Sounding the Seventh Trumpet" (2001) y "Waking the Fallen" (2003), donde predominaba el estilo vocal screaming.

La banda es conocida por su versatilidad musical, las dramáticas portadas de sus álbumes y su icónico logotipo, el Deathbat.

Los miembros actuales incluyen a M. Shadows (vocalista), Synyster Gates (guitarrista líder y coros), Zacky Vengeance (guitarrista rítmico y coros) y Johnny Christ (bajista). Tras la muerte del baterista original, The Rev, en 2009, Mike Portnoy, exbaterista de Dream Theater, se unió temporalmente para la gira "Nightmare After Christmas".

A partir de su tercer álbum, "City of Evil" (2005), Avenged Sevenfold adoptó un estilo más limpio y menos enfocado en los gritos. Su álbum "Nightmare" (2010) debutó en el número uno en el Billboard 200 y fue notable por ser el último álbum con grabaciones del fundador The Rev.

Continuaron su éxito con álbumes como "Hail to the King" (2013) y "The Stage" (2016). Hasta la fecha, la banda ha vendido más de 8 millones de discos mundialmente.

Horario: 23:30 a 01:00 horas

23:30 a 01:00 horas Escenario: Main Stage

Finntroll

Finntroll es una banda finlandesa de folk metal, formada en Helsinki en 1997, conocida por su distintiva fusión de black metal con humppa, un tipo de polka finlandesa. Aunque la banda tiene raíces finlandesas, canta en sueco, lo que según su primer vocalista, Katla, suena más apropiado para su estilo "troll".

Finntroll debutó con éxito en 1999 con su álbum "Midnattens Widunder", seguido de "Jaktens Tid" en 2001, que les trajo reconocimiento internacional y los llevó a giras mundiales.

La banda ha experimentado momentos difíciles, incluida la pérdida de su miembro fundador Teemu "Somnium" Raimoranta en 2003 y cambios en la alineación vocal.

A pesar de estos desafíos, Finntroll ha continuado evolucionando su sonido y explorando temas más oscuros y pesados, como se muestra en álbumes posteriores como "Nifelvind" (2010) y "Blodsvept" (2013). Con letras profundamente arraigadas en el folklore y la mitología escandinava, Finntroll ha mantenido un lugar destacado en la escena del metal folk.