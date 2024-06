Estos son los conciertos clave de este miércoles en el Resurrection Fest

Este miércoles, 26 de junio de 2024, el Resurrection Fest promete marcar un arranque explosivo para un evento lleno de intensidad y rock duro.

Grandes leyendas como Alice Cooper, Machine Head y Sum 41 tomarán el Main Stage, ofreciendo algunos de los conciertos más esperados y atrayendo a multitudes listas para el mosh pit.

El primer día del festival de Viveiro no solo destaca por la variedad de estilos musicales, sino también por la energía inigualable que estas bandas traen al escenario.

Prepárate para vivir una jornada épica que establecerá el pulso de lo que promete ser el resto del festival. ¿Estás listo para rockear con tus bandas favoritas en Viveiro?

Un cartel con grandes leyendas

Este año, el Resurrection Fest se enorgullece de presentar un cartel repleto de grandes leyendas que prometen encender los escenarios con su inigualable energía y presencia.

Con iconos como Alice Cooper y Kerry King liderando la carga, junto a titanes del metal y el punk como Machine Head, Sum 41 y Biohazard, el festival se posiciona como un punto de encuentro esencial para los amantes de la música pesada.

Prepárate para experimentar actuaciones legendarias que dejarán huella en la historia del festival. ¡No te pierdas la oportunidad de ver a estos gigantes en acción!

Programación para este miércoles. RESURRECTION FEST

Alice Cooper

Alice Cooper es una leyenda del rock, conocido por ser pionero del género shock rock. Comenzó su carrera en 1964 en Arizona con la banda que llevaba su mismo nombre, alcanzando la fama en los años setenta.

Su álbum Billion Dollar Babies de 1973 marcó un pico en su éxito comercial. Tras la disolución de la banda, Vincent Furnier, el líder, adoptó el nombre Alice Cooper para su carrera en solitario, consolidándose como un ícono influyente en el heavy metal, hard rock, punk, y rock gótico.

Alice Cooper es célebre por sus espectáculos teatrales durante los conciertos, donde combina música con elementos de horror, usando maquillajes siniestros y escenografías que incluyen guillotinas y serpientes gigantes, influyendo a artistas y bandas como Rob Zombie y Marilyn Manson.

También conocido por su carisma fuera del escenario, Alice Cooper ha sido descrito como "el primer artista en incluir imaginería de terror en el rock and roll", y ha participado en diversas películas, consolidando su estatus como una figura multifacética en la cultura del rock.

Horario: 19:15 a 20:30 horas

19:15 a 20:30 horas Escenario: Main Stage

Machine Head

Machine Head es una banda influyente de heavy metal formada en Oakland, California, en 1991 por el vocalista y guitarrista Robb Flynn, que es el único miembro original que permanece en la formación actual. A

A lo largo de su carrera, la banda ha experimentado con varios estilos, incluidos el thrash metal, groove metal y nu metal, y es conocida por su intensidad musical y letras agresivas.

La banda alcanzó un seguimiento significativo en Europa con sus primeros álbumes, pero no logró éxito comercial en los Estados Unidos hasta más tarde. Machine Head atravesó controversias, especialmente con su álbum Supercharger lanzado justo después de los ataques del 11 de septiembre, lo que llevó a la retirada de su sencillo Crashing Around You debido a su vídeo musical.

El sexto álbum de la banda, The Blackening (2007), marcó un retorno al thrash metal y recibió elogios de la crítica, incluso siendo nombrado Álbum de la Década por Metal Hammer. Continuaron el éxito con Unto the Locust (2011) y Bloodstone & Diamonds (2014), antes de experimentar nuevamente con el nu metal en Catharsis (2018).

Su décimo álbum, Of Kingdom and Crown (2022), fue un regreso a sus raíces de groove y thrash metal y se trató de su primer álbum conceptual.

Machine Head ha lanzado un total de diez álbumes de estudio y ha vendido más de tres millones de discos en todo el mundo hasta la fecha, consolidándose como una de las bandas más respetadas en la escena del metal moderno.

Horario: 21:30 a 23:00 horas

21:30 a 23:00 horas Escenario: Main Stage

Sum 41

Sum 41 es una banda de rock de Ajax, Ontario, Canadá, que se formó en 1996. Se catapultaron a la fama a principios de los 2000, convirtiéndose en un icono del punk rock y pop punk de esa era.

La formación actual incluye a Deryck Whibley (guitarra rítmica, teclados, voz principal), Dave Brownsound Baksh (guitarra solista), Jason McCaslin (bajo), Tom Thacker (guitarra solista y rítmica, teclados) y Frank Zummo (batería).

El gran salto de Sum 41 ocurrió en 1999 cuando firmaron con Island Records y lanzaron su álbum debut, All Killer No Filler en 2001. Este álbum alcanzó el éxito comercial con el sencillo Fat Lip, que llegó al número uno en el conteo Modern Rock Tracks de Billboard y se convirtió en el sencillo más exitoso de la banda. All Killer No Filler fue certificado platino en los Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Hasta la fecha, la banda ha lanzado ocho álbumes de estudio, incluido su más reciente, Heaven :x: Hell en 2024. A lo largo de su carrera, Sum 41 ha sido nominada siete veces a los premios Juno, ganando dos de ellos, incluyendo Grupo del Año en 2003 y Álbum de Rock del Año por Chuck en 2005.

Además, fueron nominados para un premio Grammy por la mejor interpretación de hard rock/metal con la canción Blood in My Eyes. La influencia de Sum 41 en la música rock y su persistente popularidad los han mantenido como una banda destacada en la escena musical global.

Horario: 00:15 a 01:30 horas

00:15 a 01:30 horas Escenario: Main Stage

Kerry King

Kerry King es un influyente guitarrista estadounidense, mejor conocido como cofundador y guitarrista tanto líder como rítmico de la icónica banda de thrash metal Slayer.

Desde sus primeros días con una guitarra en la mano, King ha sido reconocido por su estilo agresivo y técnica impresionante, características que definieron el sonido brutal y distintivo de Slayer.

Los críticos musicales han elogiado su habilidad para crear solos de guitarra caóticos y desgarradores que, como se describió en el álbum Reign in Blood, a menudo imitan los gritos de las víctimas en las canciones. Este estilo único contribuye a la intensidad y la atmósfera oscura que Slayer trae a su música.

King también ha sido aplaudido por su habilidad para tejer riffs angulares y angustiosos que se transforman y evolucionan a lo largo de cada canción, como se destacó en su trabajo en el álbum Christ Illusion.

Horario: 23:00- 00:00 horas

23:00- 00:00 horas Escenario: Ritual Stage

Biohazard

Biohazard, originarios de Brooklyn, Nueva York, es una banda icónica de hardcore y rapcore que se formó en 1988. La agrupación se distingue por su fusión única de heavy metal, hardcore punk, y elementos de hip-hop y rap, creando un sonido potente y distintivo que ha resonado en la escena musical desde su debut.

Los miembros fundadores incluyeron a Billy Graziadei (guitarrista y vocalista), Evan Seinfeld (bajista y vocalista), Bobby Hambel (guitarrista) y Anthony Meo (baterista). La banda nació con la misión de expresar sus opiniones políticas y abordar los problemas sociales y urbanos a través de su música intensa y cargada de mensajes.

Biohazard es conocida por su enfoque en temas como la vida urbana, la injusticia social y la resistencia política, resonando fuertemente con una audiencia global. Su estilo musical se nutre de una amplia gama de influencias, desde el heavy metal de Black Sabbath e Iron Maiden hasta el hardcore punk de Bad Brains y Cro-Mags, y el hip-hop de Run DMC y Public Enemy. Esta mezcla ha permitido a Biohazard trascender las etiquetas tradicionales, posicionándose como una de las bandas más influyentes y respetadas en el panorama del hardcore y rapcore.