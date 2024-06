Estos son los conciertos clave de este jueves en el Resurrection Fest

El Resurrection Fest 2024 se prepara para afrontar su segunda jornada, este jueves, 27 de junio, con un cartel lleno de estrenos y actuaciones memorables.

Si ya has revisado el programa y no sabes con qué grupos quedarte te recomendamos que te apuntes los tres siguientes para no perdértelos:

En primer lugar, Bruce Dickinson que sorprenderá a los asistentes al Resurrection Fest con el debut en España de su nuevo proyecto personal The Mandrake Project, marcando así su regreso a los escenarios españoles tras más de dos décadas.

Bring Me The Horizon Tour también promete y mucho en su concierto más ambicioso en territorio español, hasta la fecha, con una producción a escala que seguro dejará huella.

Bruce Dickinson

Bruce Dickinson, una figura icónica del heavy metal y vocalista principal de Iron Maiden, marcará un hito en su carrera al presentar por primera vez en España su nuevo proyecto, The Mandrake Project, en el Resurrection Fest 2024.

Este concierto será especialmente significativo ya que será su primera actuación en España desde hace 22 años. Además de su legendario trabajo con Iron Maiden, Dickinson ha explorado una variada carrera en solitario, mostrando su versatilidad en diversos estilos musicales, desde el heavy metal hasta el hard rock.

A lo largo de su carrera, Dickinson ha sido conocido no solo por su potente voz y su habilidad en el escenario, sino también por sus múltiples talentos y emprendimientos fuera de la música, incluyendo su trabajo como piloto de aviación y empresario.

Su regreso a los escenarios españoles con The Mandrake Project promete ser un momento memorable del festival, ofreciendo a los fans una nueva faceta de su arte musical.

Este concierto del Resurrection Fest representa una oportunidad única para experimentar la más reciente innovación creativa de uno de los más respetados y polifacéticos artistas del rock.

Horario: 18:40 a 19:50 horas

Bring Me the Horizon

Bring Me the Horizon, conocida por su continua evolución estilística y su impacto en la escena rock, se prepara para dar el que será su concierto más grande en España en el Festival de Viveiro.

Con un repertorio que abarca desde sus inicios en el deathcore hasta sus incursiones más recientes en el pop y la electrónica, la banda promete una producción completa y un espectáculo inolvidable, consolidando su presencia como uno de los actos más esperados del festival.

Bring Me the Horizon (BMTH) es una banda de rock originaria de Sheffield, Inglaterra, formada en 2003. La banda está compuesta por Oliver Sykes (vocalista), Lee Malia (guitarrista), Matt Kean (bajista), y Matt Nicholls (baterista).

Firmados por RCA Records y Columbia Records para Estados Unidos, BMTH comenzó su carrera en el ámbito del deathcore con su álbum debut, Count Your Blessings (2006), que recibió opiniones divididas.

A lo largo de los años, BMTH ha evolucionado significativamente en su estilo musical. Con el lanzamiento de Suicide Season (2008), comenzaron a alejarse del deathcore hacia un estilo más ecléctico de metalcore, recibiendo una mejor acogida tanto comercial como crítica.

Su tercer álbum, There Is a Hell, Believe Me I've Seen It. There Is a Heaven, Let's Keep It a Secret (2010), les catapultó a la fama internacional e incorporó una mezcla de sonidos clásicos y electrónicos.

La evolución musical continuó con Sempiternal (2013), que logró certificaciones de oro y plata en Australia y el Reino Unido, respectivamente. That’s The Spirit (2015), marcó un giro hacia el pop rock con un enfoque más comercial, alcanzando el número 2 en las listas del Reino Unido.

Su último álbum hasta la fecha, Amo (2019), muestra aún más diversidad sonora explorando géneros como el electropop, el power pop, el nu metal y mezclas de pop y electrónica.

Bring Me the Horizon destaca por su capacidad de reinventar su sonido con cada álbum, lo que les ha permitido mantenerse relevantes en la cambiante industria musical.

Ahora, están listos para llevar su espectáculo al Resurrection Fest 2024, y prometen dar el concierto más grande de la banda en España hasta la fecha, con una producción completa y un repertorio que probablemente abarque su amplio espectro musical.

Horario: 21:00 a 22:30 horas

Lehendakaris Muertos

Lehendakaris Muertos es una banda de punk originaria de Pamplona, Navarra, conocida por su estilo directo y enérgico. La música de la banda es rápida y sus canciones suelen ser cortas, marcadas por coros intensos y un sonido que recuerda al punk ortodoxo.

Sus letras se caracterizan por un marcado sentido del humor irónico, a través del cual abordan cuestiones sociales y políticas tanto de Navarra y el País Vasco como del resto de España, mezclando crítica y sátira de manera efectiva.

El nombre de la banda es un guiño al grupo estadounidense Dead Kennedys, una de sus influencias más claras, y esto se refleja no solo en el nombre, sino también en aspectos de su música y estética.

Un ejemplo de esta influencia es su versión en español del tema Too drunk to fuck de Dead Kennedys, adaptada como Demasiado ciego para follar en su álbum debut, reflejando su habilidad para adaptar el espíritu del punk clásico a su contexto cultural y lingüístico propio.