Estos son los conciertos clave de este viernes en el Resurrection Fest

El Resurrection Fest 2024, encara la que será su tercera jornada, este viernes, 28 de junio, con una mezcla explosiva de leyendas del rock y nuevos talentos.

Encabezados por The Offspring, que regresan a Galicia tras ocho años para una actuación exclusiva en Viveiro, y Corey Taylor, que deleitará al público con éxitos de Slipknot y Stone Sour, este día promete ser uno de los más emocionantes del festival.

Además, la banda Sôber también tomará el escenario, sumándose a una alineación que hará de este viernes un día imperdible para los aficionados a la música en vivo.

Programación para este viernes. RESURRECTION FEST

Sôber

Sôber es una banda española de rock y metal alternativo, fundada en 1994 por los hermanos Carlos y Jorge Escobedo junto a Antonio Bernardini y Elías Romero.

A lo largo de su trayectoria, la banda ha experimentado varios cambios de formación, siendo notable la incorporación de Manu Reyes en 2010, que reemplazó al fallecido baterista Alberto Madrid.

Sober conciertos. La banda logró un importante reconocimiento en el panorama musical español con el lanzamiento de su álbum "Paradÿsso" en 2002, que vendió más de 100.000 copias, obteniendo disco de oro y platino. Este éxito fue seguido por "Reddo", que también tuvo un buen desempeño comercial con más de 50.000 copias vendidas.

Después de una pausa en 2005 debido a diferencias internas y la rivalidad entre los hermanos Escobedo, Sôber se reunió en 2010 y lanzó "De Aquí A la Eternidad". Su producción más reciente es "Vulcano", que salió en 2016.

Hasta la fecha, Sôber ha editado siete discos de estudio, consolidándose como una de las bandas más destacadas del rock y metal alternativo en España.

Horario: 18:50 a 20:05 horas

18:50 a 20:05 horas Escenario: Main Stage

Corey Taylor

Corey Todd Taylor, es un destacado músico estadounidense, mejor conocido como el vocalista y compositor de las influyentes bandas de metal Slipknot y Stone Sour. Taylor se unió a Slipknot en 1997, reemplazando al vocalista original, y ha sido una pieza clave en el desarrollo del sonido intenso de la banda, contribuyendo a su éxito mundial con seis álbumes de estudio.

Además, es miembro fundador de Stone Sour, con quien ha explorado un estilo más melódico y accesible, lanzando también seis álbumes.

Además de su trabajo con estas bandas, Corey ha colaborado con artistas como Apocalyptica y Anthrax, y es conocido por su versatilidad vocal, que varía desde gritos intensos hasta melodías limpias, lo que le ha valido un lugar entre los vocalistas de metal más respetados.

En 2021, Corey lanzó su primer álbum en solitario, mostrando su habilidad para cruzar géneros y su amor por las guitarras Gibson, que utiliza frecuentemente tanto en solitario como con Stone Sour.

Este 2024, Corey Taylor vuelve al Resurrection Fest en Galicia, ofreciendo una actuación en solitario que incluirá lo mejor de su repertorio con Slipknot y Stone Sour, marcando su regreso al festival tras varios años, y prometiendo una noche de poderosa música en vivo.

Horario: 21:00 a 22:15 horas

21:00 a 22:15 horas Escenario: Main Stage

The Offspring

The Offspring es una banda de punk rock originaria de Huntington Beach, California, formada en 1984 inicialmente bajo el nombre Manic Subsidal.

La banda, compuesta actualmente por Dexter Holland, Noodles, Todd Morse, Jonah Nimoy y Brandon Pertzborn, ha sido clave en el resurgimiento del punk en la corriente principal, especialmente durante los años 90 junto a grupos como Bad Religion, Rancid y NOFX.

Con ventas globales aproximadas de 70 millones de copias, su éxito más destacado fue con el álbum "Smash" de 1994, el disco independiente más vendido de la historia, con 17 millones de copias.

Aunque otros álbumes como "Americana" (1998) e "Ixnay On The Hombre" (1997) no alcanzaron el mismo nivel de ventas de "Smash", también recibieron una buena aceptación. "Americana" vendió 19 millones de copias mundialmente, a pesar de las críticas por ser considerado demasiado comercial.

En los años siguientes, lanzaron varios álbumes y compilaciones, incluyendo "Rise and Fall, Rage and Grace" en 2008 y su más reciente "Let the Bad Times Roll" en 2021.

Tras ocho años de ausencia, The Offspring regresa a Galicia, ofreciendo una única fecha en el festival celebrado en Viveiro como parte de su tour en el Resurrection Fest 2024, prometiendo un vibrante retorno a los escenarios españoles.

Horario: 23:00 a 01:00 horas

23:00 a 01:00 horas Escenario: Main Stage

Graveyard

Graveyard es una banda sueca de rock formada en 2006 en Gotemburgo por Joakim Nilsson, Rikard Edlund, Axel Sjöberg y Truls Mörck, todos exmiembros de Norrsken. Tras disolverse Norrsken, Nilsson y Edlund, junto con Sjöberg, empezaron a explorar un sonido de rock más directo y crudo, formando así Graveyard.

La banda inicialmente ganó reconocimiento con la publicación de su álbum homónimo en 2008 bajo Tee Pee Records, después de atraer atención con demos en Myspace.

Graveyard es conocido por su estilo que mezcla elementos del rock clásico con blues, siendo parte del renacimiento del rock retro. Han lanzado varios álbumes, siendo "Peace" el más reciente en 2018.

A lo largo de los años, han experimentado cambios en su alineación, incluyendo la salida temporal de la banda en 2016, seguida de una reunión en 2017 con nuevos miembros.

Este año, Graveyard regresa como cabeza de cartel en el escenario Desert del festival, marcando una notable actuación que sigue consolidando su relevancia en la escena rock internacional.

Este evento es especialmente significativo dado que se presenta después de su breve separación y subsiguiente reunión, demostrando su resiliencia y evolución continua como banda.

Horario: 23:50 a 01:00 horas

23:50 a 01:00 horas Escenario: Desert Stage

Accept

Accept es una influyente banda de heavy metal originaria de Solingen, Alemania, formada en 1976 por el vocalista Udo Dirkschneider y el guitarrista Wolf Hoffmann.

A lo largo de su carrera, la banda ha experimentado varios cambios en su alineación, siendo uno de los más significativos la salida de Dirkschneider en 1987 para formar su propia banda, U.D.O., y su posterior reemplazo por el vocalista estadounidense David Reece.

Accept ganó prominencia durante los años ochenta con álbumes clásicos como "Breaker" (1981), "Restless and Wild" (1982), "Balls to the Wall" (1983), y "Metal Heart" (1985), estableciéndose como uno de los pilares del heavy metal en Europa, Estados Unidos y Japón.

A pesar de una disolución en 1989 tras una recepción poco favorable de su álbum "Eat the Heat", Accept se reunió en 1992 con Dirkschneider, pero las tensiones internas llevaron a otra separación en 1997.

Tras un hiato prolongado y una breve gira en 2005, la banda se reunió de manera definitiva en 2009 con Mark Tornillo como vocalista. Desde entonces, Accept ha lanzado varios álbumes exitosos, incluyendo "Blood of the Nations" (2010) y "Blind Rage" (2014), que alcanzó el número uno en Alemania.

A lo largo de su carrera, Accept ha sido fundamental en el desarrollo del speed metal y ha influido significativamente en los géneros thrash metal y power metal. Su legado y contribuciones al heavy metal los mantienen como una de las bandas más respetadas y veneradas del género.