María Ramallo y su equipo de hormiguitas

María Ramallo Vázquez

Edad: 52

Hijos: Jorge y Jimena

Título académico: Licenciada en Derecho

Cargo: Alcaldesa de Marín desde 2011 y candidata a la reelección

"Esto de posar para las fotos es lo que peor llevo, pero voy mejorando. Al menos voy logrando no salir colorada". Lo dice mientras posa para esta sección y va atendiendo a las instrucciones de Gonzalo, el fotógrafo que nos tocó ese día. Me hace gracia que le incomoden los posados a una persona que lleva tanto tiempo en política, tras cuatro victorias y tres mayorías absolutas. La primera vez que ganó no le dieron las cuentas para gobernar. Con María Ramallo se aprende mucho. Está llena de reflexiones y cada vez que habla deja un par de titulares.

En esa primera victoria en la que no logró gobernar se puso de parto a media campaña. "Teníamos un acto con Vázquez Portomeñe y se quedó solo dando el discurso con una foto mía detrás". Hoy va a por su cuarto mandato. En 2019 sacó un 55% de los votos, una barbaridad y más en una comarca en la que está rodeada de gobiernos con mayorías de nacionalistas o socialistas.

Maneja un presupuesto de 15 millones anuales. Muy poco. Proporcionalmente, en comparación a Pontevedra, por ejemplo, Marín sale perdiendo y mucho. La cuarta parte de habitantes y la octava parte de presupuesto. "Exprimimos el limón al máximo, hasta el último céntimo. Más que un grupo municipal lo que tengo es un equipo de hormiguitas que no paran. El el grupo del PP cobramos cuatro; los otros once viven de sus sueldos y sacan tiempo de donde pueden para trabajar para Marín. En política local hacemos muy mal la labor comercial, y me refiero a todos los partidos. No sabemos vender el trabajo real que hacen muchos y muchas concejalas ni el mérito que tienen. Nos dejamos comer por esos escándalos que se dan por ahí adelante en la política nacional. No sabemos explicar que la mayoría de los políticos locales no tienen un sueldo y se dedican a esto por vocación". Toda la razón. Y ya embalada, sigue: "Pero no tenemos la misma reputación. Hay muchísima gente trabajando el tejido cultural o asociativo, haciendo grandes cosas por vocación, por devoción o por afición. Hay que tenerlos más en cuenta, pero a la clase política también. Tenemos mucho que mejorar para explicar lo que hacemos cada día y que la gente lo sepa. Creo que merecemos la misma consideración que el dirigente de un club y debemos trabajar en eso. Incluso un concejal con sueldo, cuando deja la política lo tiene complicado, porque en la política municipal no hay puertas giratorias. Tiene que reinventarse. Si es funcionario puede recuperar su plaza pero si venía de la empresa privada, no se vuelve así como así después de ocho años como concejal, ésas son las cosas que no explicamos lo suficiente".

Después de tantos mandatos, primero como concelleira en un Gobierno el PP, luego tres en la oposición y tres más como alcaldesa, le pregunto cómo se hace para ganar: "Hay varias cosas que son fundamentales: primero, tener un proyecto y para eso viene bien una tamporadita en la oposición, aprendiéndolo todo y trabajando mucho cada día; luego, se te tienen que notar las ganas de ser alcaldesa. Los vecinos lo perciben en tu actitud y en tus palabras, lo visualizan, eso es importantísimo; y luego un equipo de gente dispuesta a darlo todo. La política no es para perezosos, y menos la política local".

Y una vez que se gana, hay que consolidar la victoria: "Pues mucho más trabajo todavía y mucha más presencia. Hay que estar a disposición de los vecinos, sin parar. Yo he oficiado más de 300 bodas. Más que todos los párrocos de Marín juntos. Si no estás dispuesta a sacrificar días libres y fines de semana, entonces no quieres ser alcaldesa y eso se nota. Si quieres ganar tienes que estar y estar es estar siempre".

A día de hoy, me dice, "todavía no estoy bendecida". Nadie la confirmó como candidata porque nadie duda de que sí lo será. Primero se pronuncian los afiliados: "¿Y si no quieren que siga? Eso lo deciden ellos y ellas, y luego a marcar goles, porque la política vive de resultados y hay que trabajárselos".

EL CUESTIONARIO: "En la pandemia sentí que donde debía estar era en Marín"

Renunciaste a un dineral al dejar tu acta en el Parlamento de Madrid.

Nunca lo calculé, pero sí, cobra más una parlamentaria que una alcaldesa de Marín. No era una cuestión de dinero. Estábamos en plena pandemia y sentí que donde debía estar era en Marín, con mi gente. Compaginar los dos cargos era muy complicado en esas circunstancias, y también te diré que me gusta más la política local que la nacional. En Madrid no sientes la cercanía que sientes dedicándote en exclusiva a tus vecinos.

¿Existe Dios?

Soy creyente y eso me ayuda. Cuando alguien se va me gusta imaginarlo con otros que se han ido antes. Eso es reconfortante.

¿Me prestas 1.000 euros?

Depende.

Tienes fama de buena casamentera. ¿Cuántos de los más de 300 matrimonios que celebraste acabaron en ruptura?

Espero que pocos. No lo sé, imagínate que tuviera que hacer seguimiento de cada pareja a la que caso. Yo hago lo mío y lo demás es cosa suya. Habrá de todo. Yo he casado a padres con hijos, a hijos sin padres, a gente de muchas culturas y religiones. Mi trabajo luego es ser su alcaldesa lo mejor que pueda.

¿Te tienen celos los párrocos de Marín? Hablando de curas, dicen que hay pocos.

No lo creo. Hay suficientes para la gente que va a la iglesia. Tienen más audiencia en los funerales, pero no, no faltan curas.

Veraneas en Chancelas.

Qué va. Más bien hago alguna escapada. Tenemos allí un chalecito, el más pequeño, el más bonito y el más antiguo de Chancelas, pero nunca puedo pasar allí más de un par de días porque Marín no se detiene nunca y es donde tengo que estar.