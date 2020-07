A Iniciativa Galega pola Memoria pide ilegalizar a "forzas fascistas"

A Iniciativa Galega pola Memoria (IGM) volveu este domingo ao antigo cárcere franquista da Illa de San Simón para expresar a súa "preocupación" fronte aos "rebrotes" que xorden da ideoloxía "fascista" e para pedir a ilegalización destas forzas.



Nun xa tradicional acto celebrado todos os veráns nesta singular illa do fondo da ría de Vigo, o portavoz deste colectivo, Matías da Torre, leu un manifesto no que se asevera que "todas as alternativas políticas son lexítimas dentro do respecto aos dereitos humanos e á defensa da igualdade" e que, fóra deste ámbito, "só queda o fascismo", fronte ao cal "ninguén debe facer concesión".



No mesmo texto, que concluíu dando os parabéns a Galicia por deixar a Vox "fóra de calquera institución" nas eleccións galegas do pasado domingo, a Iniciativa Galega pola Memoria rexeita non só "a normalización das forzas fascistas" e a "compracencia" coa que son tratadas, senón tamén a actitude doutros partidos que "irresponsablemente" as utilizan "para meter medo ou dividir o voto dos adversarios".



E é que, de acordo co manifesto, estes grupos "burlan constantemente" as leis vixentes "contra o racismo, o machismo, a homofobia e outras formas de discriminación" baixo a "escusa da liberdade de expresión e doutros dereitos que, precisamente, eles pretenden conculcar".

En resumo, engade, móstranse "como vítimas do autoritarismo da retórica do politicamente correcto para defender un totalitarismo auténtico e efectivo". "O fascismo non é unha ideoloxía máis, senón que representa a eliminación de calquera outra ideoloxía e a supresión do pluralismo político: non teñen outra proposición que a lei do máis forte e por iso a súa estratexia de crispación busca a confrontación para provocar un clima de violencia que lexitime, precisamente, o uso da forza", advirte o texto, en voz de Matías da Torre.



A lectura deste manifesto puxo a guinda a un acto de Iniciativa Galega pola Memoria que este ano, ademais de lembrar ás vítimas do franquismo no antigo cárcere da Illa de San Simón, tivo un especial recordo para persoas vinculadas ao movemento memorialístico de Galicia e que faleceron nos últimos meses.



Entre eles, lembrouse ao activista Chato Galante, quen morreu o pasado mes de abril vítima da COVID-19 e quen precisamente o pasado ano participaba neste mesmo evento da IGM, ademais da outras personalidades como Pepe Francés, Antonio Nores, Mariquiña Villaverde e Elvira Varela Bao.



Este acto, que levaba por nome 'Fascismo, nunca máis!' contou de novo coa música dos Gaiteiros da Memoria, que interpretaron o 'Himno de Riego' –o oficial durante a Segunda República Española–, o himno do Antigo Reino de Galicia e o himno galego actual, tras unha ofrenda floral ás vítimas do franquismo colocada na pequena Illa de San Antón, anexa á de San Simón a través dunha ponte.



Até esta insigne illa pertencente ao municipio de Redondela (Pontevedra) achegáronse este domingo unha trintena de persoas designadas por distintas entidades memorialísticas en lugar dos centenares que se congregaban en anos anteriores, co obxectivo de minimizar o risco de contaxio ante a pandemia da COVID-19.