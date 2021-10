La Asociación pola Defensa da Ría asegura que Ence tiene "los días contados"

El presidente de la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra, Antón Masa, ha afirmado que Ence está "acabada" y su presencia en Lourizán tiene "los días contados", calculando que transcurra "un año y medio o dos años" hasta que sea firme la sentencia que ha declarado ilegal la prórroga a la concesión para permanecer en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

"La APDR y el movimiento anti-Ence están muy vivos, la que está muerta es Ence, es una realidad incontestable", ha insistido Masa. Sus palabras han arrancado los aplausos de los aproximadamente 200 asistentes a la asamblea extraordinaria organizada por la directiva del colectivo ecologista en el Teatro Principal de Pontevedra para informar sobre la "situación real" de la empresa tras el dictamen de la Audiencia Nacional.

En un clima de "optimismo" ante la "gran victoria" que, según la secretaria de la asociación, Antía Mariño, ha supuesto la sentencia "contundente" a los recursos presentados por el ayuntamiento de Pontevedra y Greenpeace, y a la espera del fallo al recurso de la propia APDR que esperan que sea "igual" a las anteriores, desde esta entidad han augurado "escasas posibilidades" a la apelación interpuesta por la dirección de Ence ante el Tribunal Supremo.

"O no la admite porque sus intereses no encajan", ha explicado Antón Masa, "o, en caso de admitirla, la resolución será semejante o igual a la de la Audiencia Nacional". Se trata de una situación que "no se ha dado nunca", ha destacado el presidente de la APDR, asegurando que "por primera vez" el colectivo ambiental está "en una posición de triunfadora" que requiere "impedir cualquier vuelta atrás".

SITUACIÓN "INSALVABLE". Por el contrario, Masa ha señalado que tanto la empresa pastera como los comités de empresa y la Xunta están "quemando los últimos cartuchos" ante un panorama "insalvable" para la factoría, entre cuyas "soluciones jurídicas" se ha planteado la adscripción de los terrenos que ocupa a la Autoridad Portuaria de Marín.

"No tiene validez", ha insistido Antón Masa sobre esta posibilidad, "porque la competencia de ese traspaso es únicamente del Estado, que no va a admitir nunca esa vía", apelando al compromiso del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. En este sentido, y tras dirigir un escrito al Consello Consultivo de Galicia, el asesor jurídico de la APDR, Vicente Legísima, ha calificado ese propósito de "triquiñuela para evitar el cumplimiento de una sentencia", además de tildar de "lamentable" el posicionamiento favorable del Gobierno gallego.

CARTAS DE ADHESIÓN. "La Xunta y el presidente Alberto Núñez Feijóo han actuado siempre en nombre de Ence", ha criticado Antón Masa. Además, desde la asociación han asegurado que "se ha acabado el dinero" del Plan de Ayudas Sociales de Ence a los colectivos de la comarca, además de atribuirle a la empresa el envío de cartas a dichas entidades "para que se sumen a una plataforma en defensa de los trabajadores, cuando es la propia empresa la que va a despedirles", ha afirmado el vocal Marco Cernadas.

Así, la directiva de la APDR ha anunciado que está diseñando una campaña a medio y largo plazo "con distintos grados de movilización y una hoja de ruta" para comenzar a desarrollarla cuando considere "adecuado". La dirección del colectivo ambiental ha emplazado a sus integrantes a contribuir a los contenidos de esa estrategia, que pasa por la "acumulación de fuerzas, la concienciación social y el contacto con todos los colectivos ambientales y culturales".

"Tenemos que empezar a creérnoslo", ha proclamado Antón Masa, invitando a los asistentes a la asamblea a participar en la elaboración de propuestas para el futuro de los terrenos que ocupa el complejo industrial "cuando Ence ya no esté". Para el presidente de la APDR, el objetivo sería "recuperar la ría para su vocación natural", consistente en "la explotación de los recursos marisqueros y pesqueros, el turismo y el deporte sostenibles", además de proceder a la "eliminación de muchas hectáreas de eucalipto plantado para abastecer a la fábrica".

Precisamente, Masa ha emplazado a la masa social de la APDR a "una fiesta que pasará a la historia de Pontevedra y de Galicia cuando Ence haya cerrado".