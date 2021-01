Montse Martínez Pereira, la joven actriz que quiere ser veterinaria

Montserrat Martínez Pereira acudió con ilusión, pero sin mucha fe, a una prueba para formar parte del elenco de actores de la película Ons. Y logró encandilar al director y su equipo, hasta el punto de acabar participando en este largometraje estrenado el 18 de diciembre en las grandes pantallas y que ha recibido muy buenas críticas en festivales como el de Sevilla.

Esta joven cuntiense de tan solo 10 años se puso delante de la cámara junto a grandes figuras de la interpretación gallega, como Antonio Durán Morris, Melania Cruz, Xúlio Abonjo o Marta Ledo, entre otros, dirigidos por el reconocido director santiagués Alfonso Zarauza. Montse mantuvo el tipo y recibió los elogios de todo el equipo, pero ella prefiere ser humilde y muy exigente consigo misma a la hora de valorar su trabajo: "Para ser la primera vez no estuve muy mal".

Su padre, Fernando Martínez, nos apunta que era la primera vez que la niña se aventuraba en estas lides: "Nunca había hecho teatro ni nada por el estilo de manera seria. Fue la primera vez. Ella practicaba marcha en el Club Atletismo Cuntis". En esa feceta seguía los pasos de su madre, Montserrat Pereira, una atleta que ha brillado a lo largo de los años a nivel nacional.

"Para ser la primera vez no estuve muy mal"

Según nos cuenta la joven actriz de Cuntis, todo empezó por una casualidad: "Mi tía estuvo de extra en la serie Vivir sin permiso y se enteró de que había este casting en Bueu. Avisó a mi madre, que al principio dijo que no, pero luego aceptó y fui con ella y mi abuela".

Tras la prueba no hubo noticias, así que pensaron que la elegida había sido otra niña, como nos apunta Fernando: "Eran muchas aspirantes y como no avisaron entendimos que el tema finalizaba ahí. Nos fuimos de vacaciones a Canarias y allí recibimos una llamada para hacer otra prueba. Nos era imposible, así que pidieron que les mandáramos un vídeo de un minuto. Cuando regresamos a Galicia, nada más aterrizar fue a probar con los actores principales para ver si no se amilanaba. Y les gustó".

Montse tuvo que pasar varios días de rodaje en la isla de Ons. No extrañó su vida normal, al contrario, vivió un auténtico sueño: "Mi padre, mi madre y mi abuela se fueron turnando para estar conmigo allí. También volví alguna vez al colegio. Estaba muy ilusionada". Pero no todo son bondades en esta profesión, "tuve que rodar escenas de verano en invierno y hacía mucho frío".

A pesar de su corta edad, la artista cuntiense tiene la cabeza muy bien amueblada. El recién alcanzado estrellato no le impide mantener claras sus prioridades: "Tengo pensado estudiar artes escénicas y también veterinaria. Me gustan mucho los perros. Más adelante veré lo que voy haciendo". Tampoco en el colegio le inflan el ego sus compañeros: "Casi no me hablan de eso. Igual a veces me preguntaban qué tal me fue o cuándo se estrena".

"Más adelante veré lo que voy haciendo"

Una de las cosas que más valoran Montse y su padre es "lo bien que nos trataron. No sabíamos como era este mundo y la verdad es que encontramos gente muy amable y cordial. Nos trataron de maravilla. A ella la llevaron a las presentaciones en Galicia. Estamos muy contentos porque la vemos muy feliz".

Este quinto largometraje de Zarauza, que acudió al pasado Festival de Sevilla, trata sobre Vicente y Mariña, que llegan para pasar el verano a Ons. Un viaje que ha de ser un bálsamo para su matrimonio. La estancia se prolonga y a medida que los días se van tornando borrascosos, secretos guardados empiezan a aflorar.