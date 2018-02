El abogado de Miñanco: "Que tenga antecedentes no significa que no tenga derechos"

El abogado de José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, ha pedido este martes la nulidad del juicio contra su cliente ya que considera la causa prescrita y ha acusado al fiscal de hacer una investigación "prospectiva" para sentar a su cliente "por todas la vías" en el banquillo. Miñanco se enfrentó este martes, y volverá a hacerlo el jueves, en la Audiencia de Pontevedra a un juicio por un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, por el que el fiscal le pide 6 años de prisión y 10 millones de multa.

Durante las cuestiones previas, el abogado de Miñanco ha asegurado que el hecho de que su cliente "tenga unos antecedentes no significa que no tenga derechos" y ha concluido: "No admitiremos jamás culpabilidad". En su exposición ha pedido también recusar al tribunal y se ha quejado de las dificultades que ha tenido para preparar el juicio, ya que, en su versión, le han prohibido hablar con Miñanco hasta este lunes.

Sin embargo, la Audiencia de Pontevedra ha desestimado la petición de nulidad del juicio por blanqueo.

Por otro lado, ha afirmado que han tenido a Prado Bugallo viajando "por media España" y que su salud se ha visto "comprometida". Y es que Sito Miñanco fue detenido de nuevo y enviado a prisión preventiva hace tres semanas en una nueva macrooperación antidroga desarrollada en varios puntos de España y en la que resultaron heridos tres agentes de la Policía, entre ellos un GEO, al que le alcanzó una bala.

Miñanco, de 62 años, veinte de ellos pasados en prisión, se encontraba en semilibertad desde abril de 2015 y trabajaba como responsable de seguridad de una empresa de aparcamientos en Algeciras. Sin embargo, y pese a haber manifestado su arrepentimiento al juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional a cambio de la obtención de la semilibertad, los investigadores creen que en realidad dirigía desde 2016 una banda de narcotraficantes dedicada a introducir cocaína en España y a blanquear dinero

En el juicio de este martes, junto a Miñanco se sentó en el banquillo de los acusados otras cuatro personas: su primera esposa, una de sus hijas y un empresario que, según el fiscal, habría actuado como testaferro.

La Fiscalía les acusa de blanquear entre 1988 y 2007, a través de la inmobiliaria San Saturnino, 10 millones de euros, mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes ayuntamientos de la provincia, entre ellos Pontevedra, Cambados o Sanxenxo.